Kam s uhlíkem? Možná by z něj šly vyrábět čedičové kostky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Árni Sæberg / Árni Sæberg / eos.org Experimenty s fixováním atmosférického uhlíku v tuhých depozicích dnes patří mezi populární směry bádání a islandský přístup s rychlenou mineralizací oxidu uhličitého se mezi nimi jeví jako velmi slibná cesta. Poslední takový pokus z geotermální elektrárny Hellisheiði (na snímku) ukazuje, jak se dá uhlík zapracovat do čediče.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Experimenty s fixováním atmosférického uhlíku v tuhých depozicích dnes patří mezi populární směry bádání a islandský přístup s rychlenou mineralizací oxidu uhličitého se mezi nimi jeví jako velmi slibná cesta. Poslední takový pokus z geotermální elektrárny Hellisheiði ukazuje, jak se dá uhlík zapracovat do čediče. Píše o tom EOS.org

Nastálo zachytit uhlík a zapracovat jej do stavební struktury vyvřelé horniny, to je proces, ke kterému v přírodě běžně dochází. Celý tento proces postupné mineralizace ale trvá tisíce let a dochází k němu jen za dost specifických podmínek. Islandská výzkumnice Sandra Snæbjörnsdóttir ze společnosti CarbFix se rozhodla takový proces uměle napodobit a zrychlit, s pomocí injektáže ve vodě rozpuštěného CO2 do geologicky příhodného vzorku podloží. Výsledkem byla čedičová hornina, ve které nastálo „uvázlo“ kolem 90 % vtlačeného oxidu uhličitého. Celý proces přitom trval necelé dva roky a dá se předpokládat, že v hornině uhlík zůstane navždy.

Známý cyklus, jen o poznání rychlejší

„V rámci velkého uhlíkového cyklu prakticky všechen uhlík na Zemi pochází a nakonec zase končí v kamení,“ říká s jistou nadsázkou Snæbjörnsdóttir. „Mineralizací se oxidu uhličitého můžeme skutečně zbavit. Můžeme ho napevno zafixovat, aniž bychom se o něj následující dekády museli starat. Je to klíč k permanentnímu ukládání uhlíku.“ Tedy něco, co bychom vážně ocenili. Stávající metody z repertoáru CCS (cabon capture & storage, tedy vychytávání a vázání uhlíku) prozatím počítají hlavně s ukládáním CO2 v podzemích rezervoárech, kde se v geologických časových horizontech stane horninou.

Háček je v tom, že tyto CCS metody nepojmou takové množství atmosférického uhlíku, jaké bychom teď nejspíš potřebovali. A jejich mineralizační proces je ve své původnosti natolik pomalý, že by trvalo tisíce let, než bychom takový schovaný oxid uhličitý mohli pustit ze zřetele. Stačil by například otřes země a prasklina v jeho rezervoáru a máme ho zase zpátky. Islandský přístup k mineralizaci je jiný v tom, že ve své podstatě slibuje „rychle a navždy“. A také bezpečněji, efektivněji. Když už nic jiného, z čedičů (bohatých třeba na hořčík a vápník), můžeme touto cestou syntetizovat vápenec, dolomit nebo magnezit. Horniny s průmyslovým využitím.

Ne všude by to mohlo fungovat

Aby toho štěstí ale nebylo najednou příliš: metoda rychlené mineralizace injektáží, kterou popisuje CarbFix a Snæbjörnsdóttir, funguje zjevně dobře na Islandu. Ale navzdory širokému zastoupení čedičových hornin po celém světě se ne vždy nachází v tak příhodných podmínkách a v blízkosti zdroje obnovitelné energie, jako u z geotermální elektrárny Hellisheiði. Podobně by to mohlo fungovat například v Ománu, nebo v povodí americké řeky Columbia.

Jako u všech zajímavých nápadů je tu zapotřebí domyslet a dořešit spoustu detailů. Třeba připojení technologií DAC (direct capture carbon, přímé vychytávání uhlíku), velkých praček vzduchu, které by přímo z atmosféry filtrovaly oxid uhličitý a islandská metoda jej pak posílala pod zem, kde by se z něj stávala hornina. Pak by to bylo opravdu zajímavé. Je také třeba otestovat, jestli by injektáže mohly fungovat s mořskou vodou. A je nezbytné zvážit rizika: v místech, kde není vysoká dostupnost vody, hrozí možnost vyvolaného zemětřesení a tam, kde je produkce CO2 minimální by to nejspíš dobré nebylo.

Podle Snæbjörnsdóttir se tak ale na mapu světa, který bojuje s klimatickými změnami, mohou dostat nejen geologicky příhodná místa, o kterých jsme dosud v souvislosti s CO2 nepřemýšleli. „Tahle metoda by umožnila bezpečně skladovat, mineralizovat oxid uhličitý, v místech, jaká by nás dřív nenapadla.“

reklama