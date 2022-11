Klimatická konference COP27 schválila závěrečnou deklaraci, i pomoc chudým zemím

Miroslav Vinkler 20.11.2022 11:48

USA podmínily svoji pomoc souhlasem Kongresu a po vítězství Republikánů ve Sněmovně reprezentantů jsou naděje méně než mizivé. (zaplaťpánbůh za to)



Dále jsou příspěvky do Fondu dle znění deklarace COP 27 právně nevymahatelné. (opět zaplaťpánbůh za to)



Výsledkem nervového třesu 40 tis. zúčastněných delegátů je dohoda-nedohoda, jalové proklamace a výrazná uhlíková stopa delegací, které většinou použily letadla. Prostě o ničem.

Pokud Timmermans mluví o neúspěchu konference, je nutno jeho slova vykládat právě opačně, většina odmítla vládu zeleného klimatického biče na světem.

O to větší vylomeniny v dekarbonizaci pak lze očekávat od EK , která se bude snažit ukázat, že stopku na fosilní paliva lze uskutečnit, i kdyby většina populace EU neměla co do úst.



