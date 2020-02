Kolik je v Indii tygrů? Nikdo neví, statistiku ovládli ti papíroví

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Londýnská zoo Jedním z nezbytných předpokladů ochrany druhů jsou solidní data, která slouží jako podklad návrhu managementu. Indie nyní čelí kritice mezinárodních odborníků, protože právě taková data z terénu o ohrožených tygrech na svém území hrubě zkreslila. / Ilustrační foto

Jedním z nezbytných předpokladů ochrany druhů jsou solidní data, která slouží jako podklad návrhu managementu. Indie nyní čelí kritice mezinárodních odborníků, protože právě taková data z terénu o ohrožených tygrech na svém území hrubě zkreslila. Zdá se, že poslední zprávy o zdejších úspěších se nezakládají na pravdě. Píše o tom Phys.org

Nejprve kusé připomínky k metodice, později obsáhlejší výtky k provedení a nakonec tvrdá kritika chyb celého systému. Zhruba tak lze popsat vývoj posledních událostí kolem NTCA, státní organizaci spolupracující na záchranném programu tygrů v Indii. Ta si ještě na sklonku minulého roku vysloužila nadšený potlesk a ovace, když referovala o tom, že se počet tygrů od roku 2006, i díky jejich práci, na území Indie zdvojnásobil. Což je pravda. Nebyla to však práce ochranářská, nýbrž administrativní. A ne zrovna povedená. Počty tygrů se totiž nezvyšovaly v přírodě, ale jen v kartotékách NTCA.

Pro jistotu ho započítáme dvakrát

Tygři jsou známí mimo jiné tím, že obývají poměrně rozsáhlý areál. A NTCA se neštítila do svých hlášení zaznamenat opakovaná pozorování jednoho exempláře jako vícero samostatných kusů. Poté se ukázalo, že experti z NTCA mají sami problém rozpoznat na snímcích z fotopastí, jakého tygra vlastně sledují. I když právě touto metodou se pokoušeli po léta monitorovat jejich výskyt. Své udělala práce s údaji o aktivitách pytláků. Například ze zadržené zásilky, složené z těl více tygrů, se udělal tygr jeden. A pokud pytláci spadali svou občanskou příslušností do různých indických států, informaci o rozprášení jejich gangu si připsalo hned několik policejních útvarů. Vypadalo to dobře.

Nejlepší tygr je ten papírový

Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Proti-pytlácké akce nabývaly na intenzitě, počty tygrů slibně narůstaly. Všichni se mohli radovat a gratulovat si k dobré práci. Tedy, papírově. Jenže pak se do věci vložil místní tisk a upozornil na první nesouvislosti. Reportéři z Indian Express pak dokázali, že nejspíš 1 ze 7 popisovaných tygrů je „papírový“. Tedy, neexistující mimo kartotéku. A že ani s ostatními údaji, prezentovanými NTCA, to nebude o moc lepší. „Obecně, kdykoliv jdou empirická pozorování proti známému ekologickému uspořádání, mělo by to vyvolat diskuzi, důslednou analýzu, kontrolu,“ říká profesor Nils Stenseth, zoolog z univerzity v Oslu. To se ale v Indii nestalo.

I když v zásadě nedošlo k omezení známých rušivých faktorů a rozloha území s výskytem tygrů se stále zmenšovala, nikomu nepřišlo zvláštní, že jejich počty utěšeně rostou. Z 1141 zvířat v roce 2006 se mělo do loňského července stát 2226. „Je přitom krajně nepravděpodobné, že by se počet tygrů dokázal od roku 2006 v Indii za stávajících podmínek zdvojnásobit,“ říká Arjun Gopalaswamy, další z kritiků NTCA. Indická vláda na kritiku reagovala a připustila, že údaje zprostředkované agenturou NTCA budou nejspíš nadhodnocené, s vyšší než přípustnou variabilitou. A slíbila opětovnou analýzu sesbíraných dat i jejich vyšší transparentnost. Dobrý konec?

To nejspíš ne. NTCA je totiž i zdrojem prvotního údaje o počtu tygrů z roku 2006 a nezávislost jejích dat nyní byla „početním skandálem“ kompromitována. Takže už čtrnáct let nikdo přesně neví, kudy se ochrana tygrů v Indii vlastně ubírá.

