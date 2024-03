Neolitická kultura na Ukrajině byla po staletí soběstačnou komunitou. Klíčem k její udržitelnosti byl hnůj

Břetislav Machaček 25.3.2024 09:48

To jsou mi novoty! Tisíce let zemědělci praktikují při pěstování plodin

hnojení trusem zvířat a dokonce svými exkrementy a pouze poslední dobou

se "obejdeme" bez obojího a půdu naládujeme pouze průmyslovými hnojivy.

Takže to, co bylo levným vedlejším produktem chovu zvířat opouštíme a

nahrazujeme drahou umělou produkcí. Navíc půdu stále více ochuzujeme o

organické zbytky obsažené v hnoji a o biomasu spalovanou a zplynovanou.

Někde stačí pouze vývoz produkce jinam bez jejího koloběhu v místě

produkce a dopadá to stejně. Půdě je třeba vracet MAXIMUM odebraného

a ne ji POUZE okrádat o to nejcennější. Bohužel se o tom pouze stále

diskutuje a praxe je horší a horší. Pokud se toto nezmění, tak půdu

čeká kolaps, kdy bude bez živin, bez organických látek a bez života.

Pak už není daleko k chudé travnaté stepi a nebo dokonce k poušti.

A víte kdo je vinen? Vzpomeňte si pouze, kdo propaguje topení biomasou

z polí a její zplyňování, kdo kvůli metanu chce likvidovat dobytek

produkující hnůj s potřebnou organickou složkou, kdo by nejraději

pěstoval potraviny hydroponicky na umělých hnojivech v halách na

zabetonované zemědělské půdě, kdo opěvuje požáry lesů a přitom mu

vadí topení odpadovým dřevem, kdo by nejraději část polí zamokřil

a na zbytku o to více intenzivněji hospodařil. Mi vychází stále

tatáž partička ohánějící se ekologií, ale ve skutečnosti proti ni

neustále prosazují tyto nesmysly. To je taky důvod proč jsem tu

partu před léty opustil, protože se od ekologie odklonila k tomu,

co nazývám ekologismem, který si selektivně z ekologie vytrhává

své priority a celek mu je ukraden. Zamotaly se do toho totiž

dotace a příspěvky zájmových skupin z oboru energetiky, obchodu

a průmyslu, které potřebují svoje zločinné chování vůči přírodě

zaobalit do ZELENÉHO hávu. No a vedení spolků s vidinou bezpracného

zisku na tuto špinavou hru přistoupilo. Hájí tak pěstování biomasy

a biopaliv, hází klacky pod nohy pastevcům a chovatelům zvířat, hájí

hydroponii s čistě průmyslovým hnojením a jiné zhovadilosti na hony

daleko od udržitelné zemědělské produkce. Ze ZELENÝCH se staly pouze

obhájci ničení přírody v zájmu zisků jejich sponzorů, které hájí jako

dobrodince přírody. Obchvat města ve kterém lidé trpí tranzitní dopravou

klidně roky blokují, ale zabetonování 280 ha polí v D. Lutyni schvalují.

Co si mám o takových spolcích myslet? No jen to, že čekají na odměnu,

aby to neblokovali a schválili. To se nám to bezpracně vydělává, když

to společnost umožňuje a občané vše zaplatí.

