Čerstvě vylíhlí kohoutci už nemusí končit v rychloběžném mlýnku. Pohlaví kuřete lze poznat před vylíhnutím

Radim Polášek 26.3.2024 08:23 Reaguje na Karel Zvářal

Taky si myslím. Ekonomické by pak byly levné metody neinvzivní 3D, které by vyřadily jen část vajec s kohoutky a zbylí by se vylíhli.

Taky kdyby párdenní kohoutci byli nějak cenově zvýhodněni proti jiným párdenním kuřatům či káčatům pro malochovy, lidi by je asi dost kupovali, protože v malochovu některým lidem ten menší masný přírůstek nemusí vadit. Já bych taky koupil, aspoň bych využil zdroje zahrady, které jsou nyní nevyužité.

I když možná, kdybych to propočítal, by bylo lepší řešení místo třeba 15 kohoutků využít ty zdroje pro takových 5 slepic a přebytky vajíček uplatnit prodejem.

