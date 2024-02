Lesy ČR dokončily obnovu historické nádrže u Běstviny, vzniklo i sedm tůní

Zdroj | Lesy ČR U obnovené nádrže na Chrudimsku přibylo i sedm tůní.

Lesy České republiky obnovily za 1,7 milionu korun historickou vodní nádrž v lesích u obce Běstvina na Chrudimsku. V jejím okolí vzniklo i sedm tůní. V lokalitě se zlepší hydrologické podmínky, uvedly Lesy ČR.

Nádrž měla protrženou hráz, byla porostlá náletovými dřevinami. Její obnova trvala rok. Lesy nejdřív odtěžily letitý sediment, instalovaly požerák, což je typ vypouštěcího zařízení, a betonové výpustné potrubí.

"Odstranili jsme původní torzo hráze a vybudovali novou zemní hráz včetně opevnění návodní strany novým i původním kamenem. Nový bezpečnostní přeliv tvoří dva betonové pasy opevněné žulovou dlažbou a kamennou rovnaninou. Zpomalením odtoku vody a její akumulací při přívalových srážkách se v místě zlepšují hydrologické podmínky," řekl vedoucí správy toků pro oblast povodí Labe z Lesů ČR Zbyněk Morkus.

Práce trvaly do loňského podzimu. Loni na jaře je lesníci přerušili kvůli užovce obojkové, aby jí umožnili páření. "V květnu se užovka páří a poté naklade kožovitá vejce do štěrbin, pod kameny a do tlejících zbytků rostlin, kde se vylíhne nová populace," upřesnil Morkus.

Na 1700 metrech čtverečních nádrž nyní pojme bezmála 1500 metrů krychlových vody. Zadržuje ji i sedm nových tůní, vyhloubených biotopů pro mokřadní druhy rostlin a živočichů. Rozkládají se na 540 metrech čtverečních.

