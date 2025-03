Dobrovolníci pomáhali v Milčicích obnovit mokřad s tůněmi pro obojživelníky

Zdroj | Český svaz ochránců přírody

Minulý týden proběhla na bývalé slatinné louce v Přírodní památce Milčice na Nymbursku brigáda s účastí veřejnosti. Lidé se tak mohli dozvědět a přiučit se, jak se obnovují mokřady v praxi. S pomocí bagru a 34 dobrovolníků se podařilo vyhloubit asi desítku nových tůní. O tuto evropsky významnou lokalitu zahrnutou do soustavy Natura 2000 se od roku 2021 stará základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí (Ekocentrem Huslík), která usiluje o to, aby se na místo znovu vrátily vhodné podmínky pro chráněné a ohrožené druhy obojživelníků, bezobratlých i cennou slatiništní vegetaci, a neztratil se tak předmět její ochrany.„Mokřady patří mezi nejohroženější biotopy na celém světě. Z naší krajiny však dlouhodobě mizí a s nimi i druhy rostlin a živočichů, kteří je k životu potřebují. Z velké části si za to lidé mohou sami svými necitlivými zásahy. A proto je nyní potřeba jim dát zpátky pomocnou ruku. Jsem rád, že veřejnost téma zajímá a není ji lhostejné. To je ten nejlepší předpoklad, jak krůček po krůčku vrátit mokřadům své důstojné místo na zemi,“ řekl Petr Stýblo, ředitel Kanceláře Českého svazu ochránců přírody. „Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a pomoci se záchranou této významné mokřadní lokality.“

Z kdysi botanicky velmi cenných slatinných luk v Milčicích na Nymbursku byla v 80. letech 20. stol. většina slatiny vytěžena pro lázeňské účely. Na místě vznikla prohlubeň, jejíž nejhlubší část se zaplnila vodou. Prameny silně mineralizované vody nezanikly a kolem nich se začala opětovně vytvářet slatiništní společenstva. Proto byla mokřadní lokalita zahrnuta mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 a s účinností od března 2017 vyhlášena přírodní památkou.

Místo však bylo bezprostředně po těžbě nevhodně osázeno dřevinami, které následně doplnila i náletová vegetace, v důsledku čehož většinu lokality pokryl poměrně hustý „lesní“ porost. Ten způsobuje zastínění lokality, snižování množství vody a rychlé zazemňování mělčích vodních ploch. Tento stav vede k postupnému zániku předmětu ochrany. Na druhou stranu jde dnes o jeden z mála lesíků v okolí s výskytem řady druhů ptáků, proto je k obnově mokřadu potřeba přistupovat citlivě.

„Kromě vyhloubení nových tůní pro obojživelníky jsme na dnešní brigádě také likvidovali náletové dřeviny, které tůně zastiňovaly. Tím podpoříme výskyt vzácných obojživelníků“ řekl místní ochránce přírody Pavel Brodecký, který lokalitu dlouhodobě sleduje.

Revitalizace slatinné louky v Přírodní památce Milčice je součástí projektu Naše mokřady v době klimatické změny. Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Je zaměřen na problematiku mokřadů v širokém slova smyslu v souvislosti s klimatickou změnou. Jeho cílem je přiblížit problematiku významu, ochrany a obnovy mokřadů co nejširšímu spektru veřejnosti. Zahrnuje celou škálu informačních a vzdělávacích aktivit – od nových webových stránek www.nasemokrady.cz, přes terénní exkurze, workshopy a přednášky i další osvětové aktivity v režii ekocenter ČSOP, nové praktické publikace, až po samotné ukázkové revitalizace dvou mokřadních lokalit (vedle Milčic také Na Skřivánku u Jihlavy).

