Foto | Luca Bravo / Luca Bravo / unsplash.com Tůně zlepšují vodní režim a mikroklima v lese. Slouží i jako domov pro živočichy a rostliny vázané na vodu, jako napájení lesní zvěře a podpoří ekologickou rovnováhu. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Lesy města Český Krumlov chtějí v příštích pěti letech obnovit a vybudovat 50 tůní, které zadrží vodu v lesích. Soustavu prvních čtyř zřídily v části Spolí. Většinou to budou nové tůně, náklady jsou několik tisíc korun. Firma loni vytěžila 7000 metrů krychlových dřeva, z toho asi tisíc metrů krychlových kůrovcového. Těžbu zastavila v září, kvůli nízkým cenám na trhu. ČTK to řekl jednatel lesů Miroslav Štoll.

Kaskáda prvních čtyř tůní je ve Spolí. Napájí ji voda přitékající z výše položených míst a podzemní voda. Tůně jsou velké 6 x 8 metrů, hluboké metr až 1,2 metru. Podle firmy zlepšily vodní režim v lese a mikroklima. Zadrží zhruba 25 000 litrů vody. Poslouží i jako domov pro živočichy a rostliny vázané na vodu, jako napájení lesní zvěře a podpoří ekologickou rovnováhu.

Lesy města Český Krumlov pomáhají zadržovat vodu v krajině. Budují studánky a tůně 💦 Význam zadržování vody v krajině... Zveřejnil(a) Město Český Krumlov dne Čtvrtek 25. března 2021

"Zásadní je najít vhodné lokality, kde nám to umožní přírodní podmínky, protože většina našich lesů je ve stráních, ve svažitých terénech. Například vltavské stráně, levý a pravý břeh Vltavy nad a pod Českým Krumlovem, tam žádnou tůň neuděláme, protože je to příkré a ani se tam nevyskytuje žádný pramen. Nejnáročnější je to vymyslet, pak je to na zručnosti člověka, který sedí v bagru," řekl Štoll. Na podzim chce společnost dokončit dvacátou tůň.

Ochránci přírody a odborníci na stavění tůní tuto konkrétní realizaci zkritizovali ve facebookové diskuzi. Podle Jaromíra Maštery ze spolku Mokřady nejsou tůně dobré, protože mají málo mělčin, jsou nadměrně hluboké a nejsou členité. "Musíte jenom doufat, že voda vystoupá až k povrchu, jinak totiž takové tůně budou své okolí odvodňovat," napsal v kritice na Facebooku.

Přečtěte si také | Muž, který buduje tůně. O vodě v krajině s hydrobiologem Jaromírem Mašterou

Ke kritice se přidal i Jiří Malík, který se budování tůní také věnuje. Podle něho jsou tůně příliš blízko stromům a při jejich budování byly poškozeny kořeny stromů. Podle něho tak budou tůně při suchu stromy vysušovat.

"Právě proto varujeme před hurá stylem, uděláme díru, bude voda," píše Jiří Malík. Podle něho nemá smysl dělat maličká opatření bez celkového plánu, jak zadržet vodu v celém povodí. "Postupovat po pidi opatřeních, detailech, je jen chaos," míní Malík a odkazuje ke svému projektu Společně proti suchu.

reklama