Miliardář, který bohatne ničením planety, přispívá na její ochranu

Co by měl nejbohatší muž planety, Jeff Bezos, raději učinit místo darování desíti miliard, pokud to tedy s klimatickými změnami myslí vážně?

Heather Alberrová z Nottingham Trent University, která přednáší o politické ekologii, si na stránkách žurnálu The Conversation klade otázku, proč miliardáři, jinak štědře podporující boj proti klimatickým změnám, nepřestávají být součástí globálních problémů. A tím hezky rozvíjí úvahu, uveřejněnou o něco dříve v žurnále USA Today . Ta se pro změnu věnuje tomu, co by měl nejbohatší muž planety Jeff Bezos raději učinit, místo darování desíti miliard, pokud to tedy s klimatickými změnami myslí vážně.

Deset miliard dolarů je sumička kulatá a coby dar na veřejně prospěšný účel jím Jeff Bezos trumfl i dosud nejštědřejšího filantropa miliardáře Billa Gatese. Každý pravda dával z jinak velké hromádky, ale hodnotu jeho daru to nikterak nesnižuje. To, kam přesně ale bude z nově vytvořeného BEF (Bezos Earth Fund) vlastně směřovat, zůstává zatím zahaleno tajemstvím. Jím slíbená „podpora vědecko-výzkumné činnosti, aktivistů, neziskových organizací, prakticky každé snahy nabízející reálnou šanci zachovat a ochránit přírodní svět“ totiž může nabývat nejrůznějších podob.

Majetek proměnit na vliv. A koupit si odpustek

Navýsost štědrý dar může stávající postup v boji proti klimatickým změnám paradoxně zkomplikovat. Miliardářský sponzoring jde totiž na vrub principům a iniciativě demokratické společnosti. Pomáhá těm nejbohatším získat ještě větší vliv, kontrolu nad médii i veřejnou diskuzí. A čistě teoreticky: jaká je asi tak šance, že se zrovna vaše environeziskovka dobere příspěvku od Bezose, pokud vytrvale kritizujete jeho Amazon? Šance, že se jeden miliardář svým darem vykoupí z celospolečenské kritiky, je nemalá. Svůj majetek přetvoří na vliv.

Zrovna Jeff Bezos založil své podnikání na totální degradaci životního prostředí a najednou chce být součástí řešení problému, kterého je ale nedílnou součástí. Jak to? „Bezos a jemu podobní, jejich jmění a postavení, je produktem neoliberálního kapitalismu, socioekonomického systému založeného na nekonečném a neomezovaném růstu, na privatizaci veřejného majetku, na kumulaci kapitálu,“ píše Alberrová.

Je prý až ironické, jak miliardy, vygenerované ne zrovna etickým hospodařením Amazonu - spojené s enormní uhlíkovou stopou, vznikem ohromného množství odpadů a podporou levné konzumní spotřeby - teď mají zachraňovat svět. Jako by nadace s desíti miliardami dokázala vymazat těch přiznaných 44,4 milionů tun CO2 (víc než celé Švýcarsko), které Amazon jen předloni vyprodukoval. A to už je s námi při průběžně narůstající emisí bilanci tahle firma posledních šestadvacet let. Což nás vede k článku, který o štědrosti a miliardách pana Bezose vyšel v USA Today.

Nemusíte hned darovat. Jen tolik nevydělávejte

V něm se píše, že skutečným pokrytectvím Amazonu a tedy i Bezosova gesta je to, že jeho obchodní model spoléhá na nadměrnou spotřebu. Což je to, co skutečně ničí Zemi. Je to jednoduchá ekonomika: nižší ceny a snadnost nákupu v Amazonu zvyšují poptávku a na tu pak Amazon reaguje zvýšením nabídky, dostupnosti. Efekt tohoto zacykleného systému spočívá v tom, že Amazon prodává více věcí, vydělává více peněz, ale také se tím neustále zvyšuje spotřeba zdrojů, aby se tyto produkty vyrobily, zabalily a byly dodány. A tak pořád dokola.

„Musíme se přitom zaměřit nejen na emise spojené s dodávkou produktů, ale také na materiální požadavky na jejich výrobu. Zákon zachování energie nám říká, že energie nemůže být vytvořena ani zničena, což znamená, že všechny produkty zakoupené v Amazonu pocházejí ze Země a všechny se vrátí Zemi. Jde o to, v jaké podobě,“ píše Dave Murphy. Co by tedy měl Amazon udělat? Ideálně zvrátit paradigma zvyšující se poptávky a spotřeby. Vydělávat méně.

Lepší zprávou pro klima a životní prostředí by vlastně bylo, kdyby Amazon vydělal o 10 miliard méně, než když je vydělá a pak jimi přispěje na ochranu přírody. Nehledě na to, že dary miliardářů deformují to, o co usilují řekněme obyčejní lidé. Proč se snažit něco změnit na svém chování, když to za nás udělají a vyřeší boháči, ne? A asi se hodí znovu zmínit myšlenku, vyjádřenou iniciativou Zaměstnanci Amazonu za klimatickou spravedlnost: „Tleskáme filantropii Jeffa Bezose, ale jedna ruka nemůže dávat to, co druhá bere."

