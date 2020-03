Ivan  Vystrčil: Opravdu chceme zastavovat další a další zemědělskou plochu?

Jan Šimůnek 2.3.2020 05:41

1. "Memoriální charakter" bojiště u Slavkova byl už v 90. letech zneužíván některými organizacemi k terorizování tam žijících lidí (kteří si nesměli na svém pozemku postavit ani psí boudu nebo natřít na svém domku okna). V té době jsem působil jako externista na VVŠ PV Vyškov a mám tyhle informace z první ruky , od takto postižených lidí.



2. Platí to, co uvádí pan Vacek: Je to ekonomické zhodnocení půdy + pracovní příležitost pro místní lidi. Takže je jasné, že je to solí v očích ekologů, kteří chtějí zbídačelou zemi a obyvatele umírající hlady.



3. Je jasné, že bychom měli pracovat na zajištění alespoň základních potravin z vlastních zdrojů, protože zřejmě vstupujeme do epochy politických turbulencí a možná i válek v našem prostoru, nicméně takovéto stavby lze poměrně snadno přestavět v případě potřeby na skleníky apod.

