Mořské želvy mají nečekaný problém: písek, ve kterém se líhnou, začíná být příliš teplý

Teplota písku, do kterého želvy kladou vejce, hraje významnou roli v tom, jakého pohlaví jejich mláďata budou. Čím vyšší teplota, tím spíše se rodí samičky. Vzhledem ke stále vzrůstajícím teplotám v důsledku klimatické změny to pro želví populaci může představovat nebezpečí. A to především v oblasti nejteplejšího moře – Rudého. Právě na teplotu písku, v němž se malé želvy rodí, se zaměřila nová studie Univerzity v Saúdské Arábii , informuje o tom server KAUST Discovery

Rudé moře je domovem pěti z celkem sedmi druhů mořských želv. Žije zde i ohrožená kareta obrovská a kriticky ohrožená kareta pravá, které pravidelně hnízdí na místním pobřeží. Klíčová teplota, která zajistí poměr pohlaví 50:50, je 29,2 °C. V případě vyšší teploty se rodí především samice. Teploty nad 33 °C mohou způsobit, že se mláďata rodí s různými deformitami, nebo rovnou umírají.

„Mořské želvy jsou na světě několik milionů let, v zásadě od období triasu v druhohorách. A vždy se uměly přizpůsobit převládajícímu klimatu. Ale současné tempo, jakým teplota roste, je nevídané,“ říká Lyndsey Tanabe, která výzkum na univerzitě vedla.

Při výzkumu vědci sledovali teplotu písku v místech, kde želvy kladou vejce. Konkrétně se zaměřili na pět míst na různých částech pobřeží Rudého moře, kde nejčastěji hnízdí karety obrovské i karety pravé.

Teplotu měřili každých 15 minut po dobu pěti měsíců, kdy želvy nejčastěji hnízdí – od května do září 2018, a to v hloubce, jakou želvy obvykle vyhrabávají při zakládání hnízda. Teplota písku přesáhla kritických 29,2 °C na čtyřech místech z pěti. To naznačuje, že by mohlo v želví populaci docházet k proměně poměru pohlaví.

„Stále je ale třeba mít na zřeteli, že Rudé moře je teplejší než jiná místa na zemi, kde želvy hnízdí. Takže je teoreticky možné, že se místní želvy na tyto podmínky mohou adaptovat. I kdyby tomu tak bylo, je každopádně velmi zneklidňující, že teplota písku na několika místech během měření dosahovala 36 °C. To představuje pro jejich přežití opravdové nebezpečí,“ komentuje Tanabe.

Zjištění této studie budou sloužit jako podklady v probíhajících debatách o mořské ochraně, a to především v souvislosti s plánovanou výstavbou podél pobřeží Rudého moře. „Opravdu doufáme, že ochrana míst, kde želvy hnízdí, bude před těmito obřími developerskými projekty upřednostněna,“ uzavírá Tanabe.

