Na brněnském náměstí Svobody bude stát na Vánoce jedle od Olomučan

Na brněnském náměstí Svobody bude letos na Vánoce stát jedle bělokorá, která zatím roste u Olomučan na Blanensku a její stáří odhadují lesníci na 50 let. Vysoká je 18 metrů a koruna má v nejširším místě osm metrů. Stejně jako v minulosti ji městu věnuje Školní lesní podnik (ŠLP) Křtiny, který je součástí Mendelovy univerzity, uvedla mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová.

Strom odvezou lesníci do Brna od Myslivny lišky Bystroušky 16. listopadu. Jedná se už o 34. strom, který získá Brno z univerzitních lesů prostřednictvím Českého červeného kříže.

Lidé podle Lumíra Dobrovolného, který je vedoucím oddělení univerzitní pedagogiky a výzkumu ŠLP Křtiny, mají zafixovaný ideál krásy vánočního stromu, který je souměrný, s co nejširší základnou a koruna má tvar pyramidy. "V případě stromů rostoucích v lese je ale obtížné takové souměrnosti docílit. Možná je na čase zaměřit se víc na krásu přirozenosti a příběh stromu, uvědomit si, čím vším prošel, čemu odolal, když rostl desítky let v lese, v přirozeném prostředí. To se nedá říct o stromcích vypěstovaných například na plantážích v Dánsku, které pak mimo jiné míří na vánoční trh i do Česka," uvedl. Parametry stromu ovlivňují i možnosti přístupu techniky v lese, délka odvozní soupravy či výška trolejového vedení v Brně.

Tradici vánočního stromu v centru města založil spisovatel Rudolf Těsnohlídek poté, co 22. prosince 1919 spolu s kolegy našel při procházce v lese u Bílovic nad Svitavou odložené batole. Těsnohlídek dal následně podnět k založení dětského domova Dagmar. Pod vánočním stromem bývala kasička, do níž mohli lidé dávat finanční dary na stavbu tohoto zařízení. "Vzhledem k této tradici se se stromem pro Brno loučíme na bílovickém polesí ŠLP Křtiny," řekl Dobrovolný. Součástí bude krátký kulturní program a tradiční symbolické sázení stromků.

Školní lesní podnik nabízí vánoční stromky i veřejnosti. Prodává je o víkendech na hájenkách. "Stejně jako vánoční strom pro Brno i tyto stromky mají ekologickou certifikaci a pochází jak z prořezávek, tak i z cílených maloplošných výsadeb na specifických místech, například pod elektrovody," uvedl Dobrovolný.

Vánoční stromy už má vybrané i druhé největší město jižní Moravy, Znojmo. Horní náměstí ozdobí čtvrt století stará kavkazská jedle, kterou Znojmu daruje městys Višňové. A na Masarykově náměstí bude stát stříbrný smrk ze Slupi. Roste již téměř půl století před rodinným domem, ale pod zemí i nad zemí už zasahuje do inženýrských sítí, takže by bylo nutné jej stejně pokácet.

