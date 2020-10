Na jihu Francie uteklo při povodních z výběhu sedm vlků

Břetislav Machaček 6.10.2020 19:40

Pochybná lidská touha zavírat zvířata do klecí, akvárií a ohrad přináší své

plody. Buď je vypouštějí chovatelé, nebo aktivisté, či nakonec přírodní

živly. Pak zbývá jejich odchyt, odlov a nebo nakonec rezignace a tak invaze

nepůvodních druhů. Beru s nevolí i ty špičkové ZOO a nechápu pořizovat do

přírodních parků ohrady s kanadskými vlky. To už jim nestačí vlci evropští?

Ona ta touha po originalitě je vidět už z chovů velkých kočkovitých šelem

a nebo třeba žraloka jako u českotěšínského mafiána v jeho domě v Praze,

toho času v rekreačním zařízení Jihoafrické justice. Pak tu čteme o krajtách v přírodě, aligátoru v Polsku v přítoku Odry a jiných excesech.

Je načase se zamyslet nad podobnými chovy bez náležitého zabezpečení

a hlavně zajištění chovu po opadnutí zájmu či nenadálé situace. Mimo zcela

domestikovaných zvířat je všem nejlépe ve volnosti v místě původu a pokud

není jejich návrat možný, tak nechat v bezpečí dožít a dál už nemnožit.

Dnes už nikdo nemusí vidět vše naživo za cenu utrpení těchto zvířat

a utrpením je už pouhá ztráta svobody a života jako exponát. Rozmach těch

soukromých ZOO a domácích chovů exotických zvířat je proti zvířatům

samotným a hájit ho tím, že se v ZOO přemnožili a nebýt soukromého chovu

tak by byly utraceny není v dnešní době omluva. Takže opět dojde ke

"zkvalitnění" evropské populace vlků a k vlkopsům přibudou kanadsko-

evropsko-psí kříženci požívající ochrany původního druhu.

