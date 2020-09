Návrh EU měl zatočit s mikroplasty. S návrhem ale zatočila průmyslová lobby

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Mikroplasty jsou všudypřítomné. Jsou ve vzduchu, jídle, vodě, byly nalezeny v arktickém sněhu, vysoko v horách a v zásadě ve všech komerčně lovených druzích ryb. Jejich produkce navíc stále roste. Informuje o tom Evropská environmentální kancelář

EU se nedávno rozhodla situaci řešit a proti mikroplastům zakročit. Konec konců i vědci z Evropské agentury pro chemické látky varují, že se situace s mikroplasty začíná vymykat kontrole, a že představují zdravotní riziko. Agentura navrhla zakázat přidávání mikroplastů do kosmetiky, barev, čisticích prostředků, hnojiv, pesticidů a téměř do všech ostatních produktů, kde jsou používané.

V případě schválení tohoto zákazu by se do životního prostředí ročně nedostalo 10 000 - 60 000 tun plastu. To je v porovnání s celosvětovým objemem spíš jen špička ledovce, EU by tím ale dala jasně najevo svůj postoj. Potud se jedná o chvályhodný krok, komentuje to Evropská environmentální kancelář.

Jenže koncerny, které plast, potažmo mikroplasty využívají, to vidí jinak. Největší z těchto společností začaly silně lobbovat za to, aby EU od zamýšleného zákazu mikroplastů upustila, nebo jej aspoň zmírnila. Jsou to asociace Plastics Europe nebo CEFIC, za nimiž stojí například BASF, Chemours, Chervron nebo Dow. K nim se přidaly i některé kosmetické a zemědělské společnosti. A tlak se jim vyplatil.

Evropská agentura pro chemické látky totiž přehodnotila varování svých vlastních expertů a navrhovaný zákaz mikroplastů velmi zmírnila. Podle Evropské environmentální kanceláře jsou zásahy lobbistů návrhu jasně patrné. Kancelář vypracovala analýzu celého problému. Podle ní návrh po zásahu lobbistů může celý problém s mikroplasty ještě zhoršit.

Především jde o to, že si průmyslové koncerny vymínily výjimku pro nanoplasty. Sama Evropská agentura pro chemické látky považuje nanoplasty za nebezpečné, protože mohou být toxické a navíc se mohou snadněji dostat do těl živočichů a poškodit jejich buňky. V důsledku jsou tedy nanoplasty horší pro zdraví a životní prostředí než o něco větší mikroplasty. V případě schválení návrhu po zásahu lobbistů by plastový průmysl dostal jasnou pobídku od samotné EU přejít od mikroplastů k nanoplastům.

Průmyslové lobby si také vymínilo, že mnoho druhů produktů bude z návrhu vyjmuto. Těm produktům, pro něž by platil, dává potom velmi dlouhé lhůty pro zavedení do praxe. Když by návrh vstoupil v platnost v roce 2022, jediným okamžitým efektem by byl pouze zákaz mikročástic používaných v kosmetice.

Produkce mikroplastů by se proto snižovala velmi pomalu. V roce 2028 by se dostala na 50 % a teprve až v roce 2030 by se mohla dostat na 90 %.

Veřejné konzultace k tomuto návrhu skončily 1. září. Členské státy budou hlasovat v roce 2021 a v případě schválení by tak nový právní předpis vstoupil v platnost na začátku roku 2022.

