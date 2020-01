Obnova vykácené Amazonie? Sekundární lesy nepomohou biodiverzitě, ani s uhlíkem v atmosféře

Petr Dvořák 6.1.2020 10:52 Reaguje na Jiří Svoboda

Chyba je spíš v překladu. Článek není veřejně dostupný, ale když si přečtete abstrakt, tak to dává smysl https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ecy.2954



Realitou je, že předpokádat, že po 20 nebo 60 letech od výsadby tam bude něco porovnatelného s původním pralesem, je hodně naivní. To si snad nikdo nemůže myslet. Ale asi je ten proces ještě pomalejší, než se předpokládalo.

Také mladé lesy více trpí suchem, protože v nich nejsou velmi staré stromy, které čerpají vodu z úplně jiných hloubek. Ale to se také ví již dlouho.

Podle mě to ale neznamená, že by se ty obnovy měly zastavit. Možná dokonce naopak, nový les by se tam měl konsolidovat dokud tam jsou ještě pro výsadbu vhodné podmínky. A že tam skutečného pralesa nedožijí ani pravvnoučata Grety Thunberg? S tím by se mělo počítat.

Ostatně, je tam nějaká infrastruktura, je to už zdevastované, možná by nakonec bylo lepší tam plánovat něco jako výběrný les pro produkci dřeva prokládaný zemědělskými plochami pro produkci potravin a ušetřit zbylé, dosud značné rozlohy původních pralesů.

