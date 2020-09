ODS chce o kontaminaci Bečvy jednat ve Sněmovně

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | palickap / palickap / Wikimedia Commons Případ vyšetřují vsetínští kriminalisté. Kontaminační mrak začal ničit život v řece v neděli. Postupoval od Choryně na Vsetínsku až do Přerova v úseku o délce 38 kilometrů.

Opoziční občanští demokraté chtějí ekologickou katastrofu na Bečvě probrat v Poslanecké sněmovně. Navrhnou proto během řádné schůze poslanců příští týden zařadit mimořádný bod jednání. Poslanec ODS Stanislav Blaha o tom informoval tiskovou zprávou, věc podle něj musí být důkladně prošetřena a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) se jí nesmí promlčet. Brabec uvedl, že najít zdroj znečištění je otázkou několika hodin. Desítky tun ryb v Bečvě od neděle otrávily kyanidy.

"Ze všech stran zatím slyšíme jen ujišťování o tom, že nikdo nic neporušil a není to ničí vina. Celá věc ale musí být důkladně prošetřena, nikoliv zametena pod koberec," uvedl Blaha.

Případ vyšetřují vsetínští kriminalisté. Kontaminační mrak začal ničit život v řece v neděli. Postupoval od Choryně na Vsetínsku až do Přerova v úseku o délce 38 kilometrů. Rybáři do kafilérie dosud odvezli 32 tun otrávených ryb. Koncentraci nebezpečných látek v řece se již podle Povodí Moravy podařilo naředit zvýšením odtoků z přehrad. Podle odborníků ekologická havárie patrně nezasáhla Hranický kras a zdejší minerální vody. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) nechce k rozborům ani množství látky nic bližšího říkat s odůvodněním, že by to mohlo zmařit vyšetřování.

