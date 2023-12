Oprava Červeného mostu v Babiččině údolí je hotová, veřejnosti se otevře v lednu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Marius J. Svoboda (Ria) / Marius J. Svoboda (Ria) / Wikimeda Commons Trámový most pochází z konce 19. století a stojí nedaleko zříceniny hradu Rýzmburk. Vedou přes něj značené turistické trasy, naučná stezka a cyklostezka. Je frekventovaným místem pro přechod Úpy v Babiččině údolí. (Starší fotografie mostu.)

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) dokončil rekonstrukci památkově chráněného dřevěného Červeného mostu v Babiččině údolí u Ratibořic na Náchodsku. V lednu by měl být most zkolaudován a pak se otevře pro veřejnost, řekla ČTK mluvčí podniku Eva Jouklová. Zatím jsou na mostě zábrany. Rekonstrukce přišla na 11 milionů korun.

Most přes řeku Úpu, který nese jméno podle červeného nátěru, byl v havarijním stavu. Podnik jako jeho vlastník proto rozhodl o rozebrání mostu a opětovném postavení z nových trámů. Rekonstrukci mostu lesníci konzultovali s Národním památkovým ústavem v Josefově. Podmínkou bylo využití dřevěného masivu a naprosto stejná podoba mostu.

Trámový most pochází z konce 19. století a stojí nedaleko zříceniny hradu Rýzmburk. Vedou přes něj značené turistické trasy, naučná stezka a cyklostezka. Je frekventovaným místem pro přechod Úpy v Babiččině údolí. Motorovým vozidlům je vjezd na most zakázán.

Práce na rekonstrukci mostu začaly letos těžbou stromů v lesích u Babiččina údolí. Na stavbu přišlo přes 20 modřínů a několik dubů. Trámy na most dělníci instalovali již nabarvené na červeno. Stavbaři také opravili kamenné podpěry konstrukce i středový pilíř mostu.

Od poloviny roku 2021 bylo kvůli špatnému stavu stavby na mostě zúžení, lidé mohli po mostě chodit jen v jeho střední části. Předtím byl most kvůli hnilobou napadenému zábradlí půl roku uzavřený. Již v té době Lesy ČR chystaly projekt kompletní rekonstrukce mostu.

V Babiččině údolí již Lesy ČR v letech 2017 a 2018 na řece Úpě opravily Bílý most. Most po opravě za 11 milionů korun má vyšší nosnost, takže po něm přejedou i hasiči či kamiony se dřevem. Běžná motorová doprava má na most vjezd zakázaný. Konstrukci mostu tvoří železobetonové nosníky, dřevěnou mostovku nahradila železobetonová deska s asfaltovou vozovkou. Most lemuje na bílo natřené smrkové zábradlí.

Oblast Babiččina údolí mají turisté v oblibě, každoročně ji navštíví desetitisíce lidí. Vedle Starého bělidla, mlýna a mandlu turisté navštěvují i zámek v Ratibořicích s přilehlým parkem. Do Ratibořic a na Staré bělidlo zasadila děj své knihy Babička spisovatelka Božena Němcová.

