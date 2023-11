OSN: Navzdory úsilí části zemí jsou na ochranu klimatu potřeba důraznější kroky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Cíle přislíbené v současnosti by vedly do roku 2030 ke snížení emisí skleníkových plynů o dvě procenta ve srovnání s rokem 2019. Pro dosažení cílů stanovených OSN by ale byl potřebný pokles o 43 procent, uvádí zpráva.