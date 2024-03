Plzeňští ornitologové opět stěhovali z města labuťáka, který útočí na kanoisty

Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Další stěhování do klidnějšího místa zažil pár plzeňských labutí z řeky Radbuzy. Ochránci přírody převezli na Rokycansko samce Trenéra s partnerkou. Přezdívku si samec vysloužil proto, že při ochraně hnízda pronásleduje kanoisty, útočí na jejich lodě a nutí je tím k co nejrychlejší jízdě. I přes časté stěhování z města se pár na Radbuzu vytrvale vrací, přestože se jim tam většinou nedaří vyvést mladé. Po mnoha odchytech jsou labutě obezřetné a ornitologové museli vybrat ty nejzkušenější chytače, řekla ČTK Gabriela Černá z přírodovědného spolku DESOP v Plzni.

"Začalo jaro. A s ním, jako již několikátou sezonu, střet civilizace s přírodou. Pár labutí svůj domov brání tak, že se o něj perou doslova o život," řekla Černá. Stěhování nastalo hned po letošním prvním incidentu, kdy samec přirozeně bránil svoje teritorium před vetřelcem a "vykoupal" rychlostního kanoistu a zaútočil na jeho loď.

Labuťák v hnízdní sezoně opakovaně útočí na kanoisty, kteří mají kousek od hnízdiště loděnici. Děti se zvířete bojí, v minulosti převrhl i zkušené dospělé sportovce. Troufl si také na velké dračí lodě. Ochránci přírody se s ním setkávají přes deset let. Kromě ornitologického kroužku mu dali na krk výrazný červený límec s číslem B110 pro snadnou a rychlou identifikaci. O odchyt páru se snaží na jaře už několik let. Loni se to ani po mnoha pokusech nepodařilo a labutě zahnízdily, ani z jednoho z pěti snesených vajec se ale mládě nevylíhlo.

Letos začala sezona dříve a ochránci přírody museli pár odchytit. "Byli potřeba nejzkušenější chytači. Tady není prostor na chyby. Odchyt musí být proveden přesně, rychle a bezchybně," zdůraznila Černá.

Pár labutí pak ochránci přírody převezli do klidnější lokality, kterou po dlouhých úvahách vybrali a kde by měly mít ptáci klid od lidí, kteří je v centru města stále rušili, nevhodně krmili a znesnadňovali klidné hnízdění. "Pokud se jim bude na lokalitě dařit, možná bychom se od tohoto páru mohli dočkat i nějakých dochovaných mláďat. Většinou v předchozích letech o ně pár přicházel právě kvůli nepříznivým podmínkám a lidským zásahům v centru města. Zatím se ale nenašla lokalita, která by překonala mocnou touhu po jejich původním hnízdišti, a tak se vždy každý rok pár vrátil zpět na řeku do centra," dodala Černá.

Se samcem ochránci přírody poprvé přišli do kontaktu v létě 2012, kdy ho v druhém roce jeho života vytáhli z řeky umazaného od oleje. "Museli jsme ho na stanici vykoupat, odmastit a vysušit, jelikož olej, který z bleskem poničené trafostanice natekl do řeky Mže, by si sám z peří neodstranil. V tu dobu to byl nehnízdící mladíček, kterému jsem před vypuštěním na Berounku na nohu nasadil ornitologický kroužek s číslem LB 73," řekl už dříve Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů.Od té doby samec zažil několik stěhování, přišel o dlouholetou partnerku a našel si novou.

reklama