Poslanci navrhují různou úroveň podpory obnovitelných zdrojů energie

Poslanci své návrhy představovali ve včerejším druhém čtení, které ale Sněmovna nedokončila, protože se musela věnovat jiným, pevně zařazeným bodům.

Poslanci navrhují odlišně upravit výši podpory pro obnovitelné zdroje energie, než jak v novele zákona o podporovaných zdrojích navrhla vláda. Vláda například pro solární elektrárny navrhla snížit podporu na minimální úroveň v rozpětí stanoveném Bruselem. Vnitřní výnosové procento (IRR), zjednodušeně výnosnost investice do obnovitelného zdroje během trvání podpory, má u fotovoltaiky klesnout na 6,3 procenta, dosud to bylo 8,4 procenta. U dalších obnovitelných zdrojů má být odlišné. Pokud by bylo vyšší, šlo by o nepřiměřenou podporu. Státu by snížení podpory mohlo ušetřit miliardy korun. Poslanci však vznesli návrhy, které počítají třeba s hodnotami kolem 9,5 procenta.

Zemědělský výbor doporučil zvýšit limit pro vnitřní výnosové procento u malých vodních elektráren ze sedmi procent na 10,6 procenta. Bývalý ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) řekl, že výbor toto doporučení přijal napříč politickým spektrem. Bendl vyzval ministra průmyslu Karla Havlíčka, aby navrhl takovou úroveň podpory, která nepovede ke spekulacím na trhu, kde budou velké firmy čekat na to, až malé firmy začnou krachovat. Vláda by podle Bendla měla navrhnout takové vnitřní výnosové procento, které ochrání slušné výrobce. Vládní návrh je podle něj nepřijatelný.

Například Petr Pávek (STAN) navrhuje v jednom ze svých návrhů shodně pro všechny obnovitelné zdroje sazbu 9,5 procenta. "Pro stanovení zásadně rozdílných hodnot IRR není žádný objektivní důvod," míní. V dalším svém návrhu navrhuje procento v intervalu 8,4 až 9,5 procenta. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka navrhuje různá pásma výnosového procenta pro různé zdroje, ale stejně jako Pávek i on navrhl v dalším návrhu 9,5 procenta pro všechny zdroje.

Ministr Havlíček v pondělí na on-line konferenci Solární energie a akumulace v ČR naznačil, že ministerstvo průmyslu už na nízké povolené ziskovosti solárních elektráren v navrhované novele zákona nelpí a plánuje stanovit rozpětí pro povolený výnos mezi 8,4 až 10,6 procenta. "S tím, že vláda bude mít možnost vždy rozhodnout. Z mého pohledu by se to u solárních elektráren mělo blížit těm 8,4, naopak ty ostatní zdroje by mohly být o něco vyšší," uvedl v pondělí ministr.

Sněmovní hospodářský výbor chce do novely vložit novelu zákona o ochraně ovzduší. V ní chce zvýšit povinný minimální podíl biosložky v benzinu z nynějších 4,1 procenta na 8,8 procenta. Minimální podíl biopaliv v benzínu během kalendářní roku má pak vzrůst z 2,9 procenta na 7,6 procenta. Pirátští poslanci chtějí tuto část z usnesení hospodářského výboru naopak vypustit. S návrhem na zvýšení podílu přišel již loni poslanec ANO Pavel Pustějovský, Sněmovna ho ale v prosinci neschválila.

Martin Kolovratník (ANO) navrhuje, aby dopravci ve veřejné dopravě, kteří využívají elektřinu, nemuseli v ceně platit poplatek na podporu obnovitelných zdrojů. Ekologická a moderní veřejná doprava již nesmí být zatížena poplatkem na obnovitelné zdroje, zdůvodnil svůj návrh.

