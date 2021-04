Poslanci schválili bezpečnější předjíždění cyklistů. Řidiči jim musí dát prostor 1,5 m

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tomáš Cach Při předjíždění cyklistů buďte opatrní.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Poslanci dnes schválili novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, která mimo jiné obsahuje ustanovení o bezpečném předjíždění cyklistů. Obdobné pravidlo, které ukládá povinnost předjíždět cyklisty právě ve vzdálenosti 1,5 metru, již bylo uzákoněno mimo jiné v Německu, Španělsku nebo Francii. V dalších evropských zemích se takový návrh projednává. Informuje o tom Jitka Vrtalová z Partnerství pro městskou mobilitu

Novelu zákona podpořila řada organizací včetně Českého svazu cyklistiky nebo České cyklistické federace. Změna by mohla platit od začátku července. Cílem zákona je zvýšit bezpečnost cyklistů a pomoci dopravní policii, která dnes může postihovat jen případy končící nehodou. „Dosud byla vymahatelnost nulová, protože dopravní policie neví, jaký odstup je bezpečný. Návrh zákona jí v tomto pomůže,“ říká poslanec Petr Dolínek, který předložil návrh novely. Ten navrhuje bezpečný odstup při předjíždění minimálně 1,5 m tam, kde je to možné. V oblastech s omezenou rychlostí jízdy na 30 km/h v hodině by podle Petra Dolínka stačila metrová vzdálenost.

„Ze statistik ze vzájemných srážek cyklisty s motorovým vozidlem si těžké následky odnáší v 98 % případů cyklista. Cyklisté nejsou v provozu chráněni bezpečnostními prvky vozidla, jejich ochranou před zraněním při nehodě je prostorový odstup od jiných účastníků. Proto je tato novela, byť se to nezdá, pro zvýšení bezpečnosti cyklistů v provozu tak důležitá a pro její podporu spojilo síly hned několik cyklistických organizací a podporovatelů,“ říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství.

Zákon by mohl také prospět naplnění cílů stanovených v nové české strategii BESIP, která má snížit počet obětí nehod na polovinu. Cyklisté a pěší přitom patří mezi skupiny, kterým se strategie věnuje samostatně. Nový zákon dává policii do rukou nástroj, jak předejít případům, které dnes často končí vážným zraněním nebo dokonce smrtí.

„Hodnota 1,5 metru pro bezpečné předjíždění je uzákoněna v celé řadě evropských zemí. Toto pravidlo platí například v Německu, Portugalsku, Francii nebo Belgii,“ říká poslanec Jaroslav Vymazal, který návrh také podpořil. Debata spojená s úpravou legislativy probíhá například v Maďarsku nebo Slovinsku, zavedení čerstvě zvažuje také Slovensko.

reklama