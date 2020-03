Případ statisíce kachen: dobrý, ale špatně načasovaný nápad likvidace přemnožených sarančat

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Thutruongvn / pixabay.com Takže dokud budou vztahy Pákistánu a Indie napjaté, bude politika Číny vůči Pákistánu nadstandardně vstřícná. Z tohoto „přátelského popudu“ vzešel i poněkud netradiční nápad Číny, jak pomoci Pákistánu zbavit se úrody ničících sarančat. Chtěli jim dovézt sto tisíc kachen. / Ilustrační foto

V globálním světě je všechno víc provázané. Takže dokud budou vztahy Pákistánu a Indie napjaté, bude politika Číny vůči Pákistánu nadstandardně vstřícná. Z tohoto „přátelského popudu“ vzešel i poněkud netradiční nápad Číny, jak pomoci Pákistánu zbavit se úrodu ničících sarančat. Chtěli jim dovézt sto tisíc kachen. Píše o tom BBC

Přemnožená hejna hladových sarančí momentálně likvidují zemědělské hospodářství Pákistánu. Asi největší zásah dostala pole s bavlnou. Bavlnou, která je určena pro vývoz do Číny. Čína proto nechtěla otálet a rozhodla se svého jižního souseda v nerovném boji podpořit. Místo zaslání konvenční várky insekticidů ale navrhli čínští poradci jiné řešení. Chtěli proti poslat ničivým rojům nasadit hejna kachen jako prvek biologické kontroly hmyzích škůdců.

Jisté komičnosti navzdory to ale není vůbec špatný nápad. V Číně už jej v praxi ozkoušeli v roce 2000 (kdy sami ještě bavlnu pěstovali), když z provincie Če-ťiang poslali do provincie Sin-ťiang 30 000 kačen. A tihle opeřenci skutečně dokázali sarančata zbrzdit. Představa, že se proti přírodní katastrofě bude bojovat stejně přírodní zbraní a ne toxickou chemií, je rozhodně lákavá.

„Je to vlastně mnohem méně nákladná, efektivnější a vůči životnímu prostředí šetrnější alternativa, než pesticidy,“ komentoval návrh řešení pro Pákistán Lu Lizhi, vedoucí pracovník če-ťiangského Institutu zemědělské technologie. „Kačeny zůstávají pohromadě, snadno se přehání z místa na místo. A jedna kachna dokáže za den zkrmit kolem dvou stovek sarančat.“ Půdu kolem sebe nakrmené kachny průběžně hnojí a lidem v postiženém regionu by po akci zůstalo i 100 000 kachen coby kvalitního masa.

Zpráva o tom, že by snad Čína kromě koronaviru mohla do světa exportovat i něco užitečného, zatím ovládla sociální média. Realizace se ale nejspíš nezdaří. Nápad totiž nejspíš definitivně zablokoval postřeh profesora zemědělství Zhang Longa, který byl situaci v Pákistánu na popud vlády obhlédnout. „Kachny jsou opravdu hodně závislé na vodě, vysoké teploty a sucho pákistánských polopouští by jim nesvědčilo.“

Přesto by čínská myšlenka zapadnout neměla. Jejich kachny by zrovna tak mohly odvést kus dobré práce v Tanzanii, Keni nebo v sezónně klimaticky příhodnějších regionech Arabského poloostrova.

