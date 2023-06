Reuters: V Dubaji klonují velbloudy pro závody i soutěže krásy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V roce 2009 se Nisar Vání podílel na prvním úspěšném naklonování velblouda a nyní jich v laboratoři v Dubaji takto replikuje několik desítek za rok. Ve Spojených arabských emirátech je s klonováním velbloudů spojený velký byznys, protože ušlechtilá zvířata se velmi cení a vydělávají vysoké sumy při závodech nebo soutěžích krásy, napsala agentura Reuters.

"Vajíčka získáváme z vaječníků poražených zvířat. V laboratoři je necháváme 24 hodin zrát, než se dostanou do stadia, kdy je lze využít pro klonovací proces," popisuje Vání.

Při reprodukčním klonování se používá metoda přenosu buněčného jádra z tělní buňky do bezjaderného vajíčka. Nejprve se odstraní DNA z vajíčka konkrétního velblouda a pak se nahradí DNA ze zamražené tělní buňky zvířete ceněného pro některou svou vlastnost - ať už je to rychlost nebo estetické kvality. Z vajíčka se poté vyvine embryo, aniž by bylo potřeba oplodnění spermií.

Klonování zvířat je však stále ještě časově náročné a míra úspěšnosti je nízká. "Ze stovky přenesených embryí se nám podaří dosáhnout březosti u pěti až deseti samic a narodí se tři až šest mláďat," říká Vání, který je veterinář a vědeckou kariéru vybudoval v oboru reprodukce zvířat.

Reprodukční biotechnologické centrum v Dubaji uchovává buňky velbloudů, kteří zvítězili v dostizích, prosadili se v soutěžích krásy nebo měli výjimečné výsledky jako samice produkující mléko nebo chovní samci. Metoda klonování se tam ale využívá i pro uchování ohrožených druhů, mimo jiné tam takto pomáhali s reprodukcí kriticky ohroženého divokého velblouda dvouhrbého.

"S klonováním neděláme nic nového. Veškerý materiál stvořil bůh. Bůh stvořil buňky a my jen pomáháme tomu procesu," domnívá se Vání, podle kterého je klonování jednou z metod asistované reprodukce.

V centru se ale většinou snaží uchovat kvalitní genetický materiál díky poměrně obvyklé metodě vícenásobného přenosu embryí. U ceněných samic se stimulují vaječníky, aby vyprodukovaly větší množství vajíček. Ta se pak oplodní spermiemi elitních samců a embrya pak odnosí jiné vybrané samice. "Letos jsme takto dosáhli 20 zabřeznutí díky pohlavním buňkám jednoho kvalitního samce a jedné kvalitní samice," rekapituluje Vání.

reklama