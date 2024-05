Jiří Hlavenka: O jaderných elektrárnách a prodlužování jejich životnosti

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | IAEA Imagebank / Flickr Na ilustračním snímku je zavážení nového paliva do jaderné elektrárny Dukovany.

Konečně. Tohle je přesně ta správná cesta a věřím, že se to povede. Dukovany byly původně plánovány na třicet let životnosti, tedy už měly být osm let „po smrti“.

Čas ale ukázal – podobně jako u řady dalších jaderek všude po světě, celkem bez ohledu na zvolenou technologii – že reálná životnost je mnohem delší, zejména pokud se o elektrárnu pěkně staráte, takže teď se hovoří o době 50+ roků.

Během života Dukovan (nebo jiných jaderek) dochází k průběžné obměně řady zařízení, ale i k hodně velkým transformačním krokům – staří konstruktéři by myslím dnes Dukovany skoro nepoznali.

Fakticky jedinou komponentou, kterou nelze obměnit, je reaktorová nádoba. Při původním plánování, když nebyly žádné předchozí zkušenosti se „jelo na jistotu“ a z toho vycházelo oněch třicet let, nicméně ukazuje se, že reaktorová nádoba je pořád v dobrém stavu a konec její fyzické životnosti vlastně „není vidět“.

I ve světě dochází k podobným krokům – provozovatelé jaderek zjišťují, že je možné je provozovat déle než se předpokládalo. Podmínkou je samozřejmě důkladná kontrola; kritéria bezpečnosti jsou dnes extrémně přísná, výrazně přísnější než v začátcích „doby jaderné“ a elektrárny jimi přesto projdou. I ty staré.

Prodloužení Dukovan s výkonem 2040 MW o dalších 10 až 20 let je velmi významný faktor promlouvající i do výstavby dalších energetických zdrojů u nás – a hlavně by tedy měl „promlouvat“ do co nejrychlejšího ukončení spalování uhlí v ČR.

Na okraj ještě stojí za to poznamenat, že Dukovany byly projektovány a následně provozovány na 4x440 MW (reaktory se ostatně jmenují „VVER 440“), ale podařilo se při rekonstrukci zvýšit jejich výkon velmi výrazně, skoro o 20 % na dnešních 4x510 MW. (Celková výroba v TWh se ale o tolik zase nezvýšila, z různých důvodů). Letos má nominální výkon ještě o kousek „popolézt“ o celkem skoro 50 MW - pro ilustraci, výkon bloku uhelné elektrárny v ČR je obvykle mezi 40-110 MW.

