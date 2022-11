Rybář ve Francii chytil třicetikilovou "zlatou rybku", jednu z největších vůbec

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Piqsels Karas zlatý je běžnou rybou, která ale ve velkém prostředí, například v rybníku, bez přirozeného predátora může dorůst velkých rozměrů. Ilustrační foto

🎣 FISHING: A British fisherman has caught a giant 66-pound goldfish in Bluewater Lakes, Champagne (France). pic.twitter.com/UkzgUfGSf8 — Dan Clark (@DanClarkSports) November 22, 2022

Britský rybář Andy Hackett chytil druhou vůbec největší "zlatou rybku", tedy karase zlatého. Úlovek z rybí farmy Bluewater Lakes v bývalé provincii Champagne v severovýchodní Francii vážil přes 30 kilogramů a trvalo 25 minut jej vytáhnout z vody, píše deník The Guardian.

Rybu vysadili majitelé farmy do rybníčku před 20 lety a pro její oranžovou barvu jí přezdívají Karotka. Rybářům se od té doby nedařilo chytit ji. "Vždycky jsem věděl, že tam Karotka je, ale nikdy bych si nemyslel, že ho chytím. Bylo to skvělé, ale taky to bylo prostě štěstí," popsal svůj úlovek Andy Hackett.

Karas zlatý je běžnou rybou, která ale ve velkém prostředí, například v rybníku, bez přirozeného predátora může dorůst velkých rozměrů.

Bluewater Lakes je kapří farma, která rybářům umožňuje zamluvit si místo a pokusit se chytit obzvláště veliké ryby, které jsou poté opět vypuštěny do vody. Manažer farmy Jason Cowler uvedl, že Karotka je "ve výborném zdravotním stavu" a dál žít a růst by mohl dalších 15 let.

