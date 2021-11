Srí Lanka se dočasně vzdává ekozemědělství. Ruinovalo ekonomiku

vaber 9.11.2021 08:13

čtyřicet let se hrabu na zahradě ,nepoužívám žádné chemikálie ani hnůj, jediné co dělám ,je to ,že všechen organický odpad házím na kompost a vracím zpět na záhony, všechen, to znamená vše i to co odborníci říkají ,že tam nepatří a nepozoruji rozdíl mezi mnou a sousedem co dělá vše jak se doporučuje,

kvalitu půdy ,alespoň na záhonech,jsem za ty roky podstatně zlepšil a ne vyždímal,

je to ekologicky udržitelné hospodaření ,ale ekonomicky neudržitelné,

pro ty co dělají zemědělstí na kšeft zbývá jediná cesta ,ždímat co možná nejvíc a čekat jak to v budoucnu dopadne

