Starostové chtějí sloučit ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí

Ministerstva zemědělství a životního prostředí by se měla od roku 2026 sloučit do ministerstva pro udržitelný rozvoj. Nový úřad by měl mít na starosti úkoly obou nynějších ministerstev, od ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství až třeba k potravinářskému průmyslu. Počítá s tím novela kompetenčního zákona, kterou ve Sněmovně předložili poslanci Starostů. Nyní ji dostane k projednání vláda.

Návrh má podle předkladatelů za cíl spojit kompetence obou nynějších ministerstev pod jedno vedení se společnou odpovědností za ochranu životního prostředí i za státní správu v zemědělství. Spojení obou úřadů je podle nich nezbytné kvůli zvýšeným nárokům souvisejícím s klimatickou změnou. Ochrana a hospodaření s vodou a půdou by neměly být v konfliktu, ale měl by být nedílnou odpovědností.

"Ukazuje se, že kvůli stávajícímu rozdělení kompetencí ministerstev zemědělství a životního prostředí nedokáže stát flexibilně reagovat na výzvy, které přináší globální změny klimatu. Příroda se v tomto zkrátka mění rychleji než my, a my se tomu musíme přizpůsobit. Dnes jdou obě ministerstva často proti sobě a my potřebujeme, aby tohle zápolení skončilo," sdělila poslankyně STAN Jana Krutáková.

Poslanci uvádějí, že změna by měla jednorázový negativní dopad na státní rozpočet. "V dlouhodobém horizontu lze naopak očekávat pozitivní přínos na výdajové stránce státní rozpočtu, právě v důsledku financování pouze jednoho resortu," stojí v důvodové zprávě.

Nové ministerstvo by mělo také řídit podřízené organizace. Jde o Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Českou plemenářskou inspekci, Českou inspekce životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav.

"Pokud by to zároveň znamenalo významné zeštíhlení vzniklého úřadu, pak bych byl pro. Pouhé sloučení je rozhodně málo. Ministr by řídil mnohem větší moloch a těžko by věděl, co se mu v úřadě děje," sdělil poslanec ODS Petr Bendl, který byl v letech 2011 až 2013 ministrem zemědělství ve vládě svého stranického kolegy Petra Nečase.

Poslanecký návrh dostala k projednání vláda. Bez ohledu na její stanovisko se jím pak budou na některé z příštích schůzí zabývat poslanci.

Starostové již dříve předložili ve Sněmovně návrh na přesunutí sídel 23 centrálních úřadů z Prahy do krajských měst. Chtěli tak decentralizovat státní správu a podpořit regiony. Sněmovna však návrh zamítla již v úvodním kole.

