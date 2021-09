Svět je konečně bez olovnatých paliv. Trvalo to 97 let

Jarka O. 27.9.2021 13:12 Reaguje na Petr

Bylo by dobré dát si věci do souvislostí. Průmyslová výroba v19. století byla tak špinavá, že dělníci umírali v mladém věku, slovo smog pochází z angličtiny ze 40.let 20.století, Porůří bylo znečištěné posledních 100 let a dnes je výroba, co zůstala v Evropě, čistější než kdy předtím. Znečištění se řeší asi 35 let a povedlo se vyřešit celkem dost. Že se v půdě, vodě a organismech hromadí škodliviny, i ze starších dob, to ano. Ale je otázka, jestli tak rychle jako v dřívějších dobách, v průmyslových oblastech. Špína je v Asii a Africe a není to dobře. Jestli máte na mysli zvyšující se nadvyrobu a nadměrný konzum, který ničí, tak částečně souhlasím. Vám by slušel socialismus, teda ten český, ne ten německý. Věcí bylo méně, materiálů taky, o spoustě věcí jsem ani nevěděla, proto mi nemohlo být líto, že jsem je neměla. Také můžete jít žít do východní Evropy, tam není přelidnění, naopak, lidé odchází zakládat a uživit rodiny na Západ za těmi exhalacemi, jak jste tuhle psal. Příroda je tam tím pádem čistá. Další možnost je zrušit globalizaci a žít zde v mírném nedostatku.

