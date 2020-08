Světová populace poroste, ale zdaleka ne tak dramaticky, tvrdí studie

Miroslav Vinkler 11.8.2020 05:43

Jsou to stejně kvalitní předpovědi jako scénáře IPCC o oteplování planety - vyber si co chceš.



Zatím se neustále populace téměř exponencionálně zvyšuje , nyní tempem

+ 1 mld./11-12 let.

Pro srovnání - v r. 1960 se jednalo o 3 mld., po 60ti letech je to 7.5 mld.

Navíc studie vůbec nepočítá se změnami v důsledku migračních tlaků do Evropy, tedy s tím, že v Berlíně za pár let už nepotkám Helmutha ale Hasana.



