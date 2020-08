U Galapážské mořské rezervace zakotvila čínská rybářská flotila

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Pedro Szekely / Flickr.com Už v roce 2017 byla přímo na vlnách mořské rezervace zajištěna čínská loď, která ve svém podpalubí nesla 300 tun ulovených ryb.

V diplomacii mezi Čínou a Ekvádorem narůstá napětí. Příčinou je nenáhodný výskyt desítek rybářských lodí, převážně čínských, které na konci července zakotvily na dohled od Galapážských ostrovů. Přímo na hranicích ochranného pásma mořské rezervace sloužící k ochraně souostroví a vzácných živočichů. Píše o tom BBC

Ekvádorské hlídkové čluny pobřežní stráže se nyní snaží zajistit, aby se přibližně 260 rybářským lodím, vzdálených 200 námořních mil (370 kilometrů) od Galapág, nepodařilo vplout do ochranného pásma kolem ostrovní rezervace UNESCO. A že tu pak lovem v těsné blízkosti nikterak nenaruší křehký ekosystém. Nebylo by to totiž poprvé.

Už v roce 2017 byla přímo na vlnách mořské rezervace zajištěna čínská loď, která ve svém podpalubí nesla 300 tun ulovených ryb. „Jsme ve stavu maximální pohotovosti, abychom zajistili, že se scénář z roku 2017 nebude opakovat,“ potvrdil Oswaldo Jarrin, ekvádorský ministr obrany.

Zklidnění situace přitom rozhodně nepomáhá, že se čínská strana k současnému výskytu rybářské flotily, jedné z vůbec největších, které kdy v regionu operovaly, nikterak oficiálně nevyjádřila. Čínská plavidla se pohybují v mezinárodních vodách, a tudíž se proti nim nedá nijak zasáhnout. Jak ale zmiňuje Luis Villanueva, mluvčí ochranářského centra Ocean Legacy Project: „Vyslání a vyčkávání tak ohromné flotily na jednom místě je nesmírně logisticky náročným počinem a nedá se předpokládat, že by se dělo bez souhlasu nebo podpory čínské vlády.“

Ekvádorský prezident Lenin Moreno hodlá s ostatními latinskoamerickými zeměmi (Kolumbií, Peru, Chile, Panamou a Kostarikou) projednat novou strategii obrany přírodních zdrojů, protože v počínání čínských rybářů spatřuje hrozbu. „Přírodní bohatství v oblasti Galapág je ohromné, a proto jsme vystaveni neustálému tlaku mezinárodních rybářských flotil.“ Přitom u překvapivě velkého množství těchto mezinárodních rybářských flotil lze dosledovat jejich původ v Číně.

Institut zámořského rozvoje (ODI) si dal tu práci, že katalogizoval 17 000 rybářských plavidel, z nichž některé jsou registrovány pod jinými vlajkami a provozovány různými společnostmi, ale jejich organizace je centrálně řízena z Číny.

