U Hořovic došlo k hromadnému úhynu raků

Karel Zvářal 8.4.2022 18:17 Reaguje na Břetislav Machaček

I ti američtí raci si zřejmě prošli peklem, než to minimum, co přežilo, se začalo šířit do staronových domovů. Podobné to bude s největší pravděpodobností u nás, neb na vývoj a zkoušení aplikace oslabených plísní, či koupele v nich, nebudou peníze ani lidi. Vývoj léku trvá určitý čas, a je otázka, zda v době šetření na všem ten rak bude někomu stát za námahu.

