V EU před zveřejněním pravidel o financování energií vrcholí spor o jádro

Mezi zeměmi Evropské unie se tento týden vyostřil spor o to, zda označit jádro za ekologicky čistý zdroj energie mající nárok na podporu z unijních fondů. Záměr, který podporuje více než desítka zemí včetně Francie či Česka, se nelíbí Německu, Rakousku a několika dalším státům. Evropská komise do konce listopadu zveřejní klasifikaci zdrojů podle jejich vlivu na klima. Vídeň pohrozila, že v případě příznivého hodnocení jádra a jeho unijní podpory se obrátí na soud.

EU v rámci přechodu ke klimaticky odpovědnému hospodářství hodlá v budoucnu subvencovat energii vyrobenou ze slunce, větru či vody. O zdrojích, jako je jádro či plyn, které mají usnadnit řadě států odstavování uhelných elektráren, vedou unijní země dlouhodobé spory. Komise kvůli nim již několikrát odložila publikaci takzvané taxonomie, tedy systému podpory ekologických investic. Činitelé unijní exekutivy v posledních týdnech naznačují, že jádro by mělo v této klasifikaci získat příznivé hodnocení.

To se nelíbí pětici zemí – Německu, Rakousku, Lucembursku, Dánsku a Portugalsku – které minulý týden během klimatického summitu v Glasgow ve společném prohlášení záměr ostře kritizovaly. Německá kancléřka Angela Merkelová ve středu prohlásila, že její země, která rozhodla o odstavení jaderných elektráren v reakci na tragédii v japonské Fukušimě, s podporou jádra nesouhlasí. "My v Německu si bez ohledu na politickou příslušnost myslíme, že jaderná energie by neměla být považována za stejně čistou jako solární či větrná," řekla Merkelová agentuře Reuters. Připustila však, že tlaku více než desítky zemí stojících o podporu jádra jeho odpůrci podlehnou a komise jej do skupiny čistých zdrojů zahrne.

S tím se nechce smířit Rakousko, které spolu s Lucemburskem proti atomovým elektrárnám dlouhodobě vystupuje nejhlasitěji. "Neexistuje právní základ pro zahrnutí jaderné energie do taxonomie EU," řekla ve čtvrtek webu Euractiv rakouská ministryně pro klima a energetiku Leonore Gewesslerová. Dodala, že je v sázce důvěryhodnost celého systému, a pokud se jádro skutečně mezi čistými zdroji s nárokem na unijní podporu objeví, obrátí se Vídeň na soud.

Kritikům jaderné energie vedle samotného provozu reaktorů, který považují za rizikový, vadí nutnost náročného ukládání jaderného odpadu. Její zastánci naproti tomu tvrdí, že neprodukuje žádné škodlivé emise, a je proto rovnocenná s dalšími ekologickými zdroji. Například česká vláda argumentuje tím, že bez jádra nebude v případě Česka možné splnit klimatické cíle, neboť možnosti využití alternativních zdrojů jsou v zemi omezené.

