V Praze se konala jedna z největších pedagogických konferencí v ČR. Věnovala se ekovýchově

Kongres odpovídal zhruba 20–25 odborným konferencím pořádaným v průběhu jediného týdne.

Praha v polovině března hostila světovou událost, na kterou přijelo 550 expertů a expertek z padesáti zemí světa. Jak za organizátorský tým říká Jan Činčera, rozsahem šlo o jednu z největších pedagogických konferencí v dějinách České republiky. Současně s kongresem probíhala i mezinárodní konference mládeže k environmentální výchově, kam přijelo kolem 150 studentů.

Kongres podle Činčery svým rozsahem odpovídal zhruba 20–25 odborným konferencím pořádaným v průběhu jediného týdne. Dohromady se v něm objevilo více než tři sta přednášek, workshopů, symposií, kulatých stolů i exkurzí do terénu. Konal se v hybridní formě – prezenčně v pražském Kongresovém centru i online.

„Pro českou environmentální výchovu byl kongres stěžejním momentem. Je teď na každém účastníkovi, z vysokých škol či center environmentální výchovy, jak se mu podaří mezinárodní kredit, který jsme získali, a kontakty nasbírané na akci využít,“ uvádí Jan Činčera.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Zewlakk Vrabec / Petr Zewlakk Vrabec / WEEC Účastníci se potkali v pražském Kongresovém centru a online.

V České republice mají nejpropracovanější systém environmentálnímu vzdělávání neziskové organizace, hlavně střediska ekologické výchovy.

„Centra environmentálního vzdělávání u nás hrají obrovskou a nezastupitelnou roli. I pro mnohé z nich by bylo prospěšné vykročit za hranice malého českého rybníka. Řada z nich dělá skvělou praxi, kterou může inspirovat kolegy v zahraničí,“ uvádí Jan Činčera, který působí jako zástupce vedoucího Katedry environmentálního studií Masarykovy univerzity.

„Další by mohli naopak takovou inspiraci získat a zkusit se ve své praxi posunout k modernějším formám environmentální výchovy. Určitě vidím velký potenciál také na straně mimoškolních hnutí, například skautingu,“ dodává Činčera.

Ohlasy účastníků

„Konference byla užitečná a vzácná tím, že se setkali lidé z oboru environmentální výchovy po dlouhé době osobně. Jak ukázaly výlety do terénu, na jejichž organizaci se podílela i Asociace lesních mateřských škol, akademická sféra potřebuje prosakovat do praxe ke konkrétním lidem a místům a obráceně. A to se myslím této konferenci velmi povedlo,“ hodnotí Tereza Valkounová z Asociace lesních mateřských škol.

„Pro lesní školky si odnáším ujištění, že jsou stále důležitou součástí změny ve vzdělávání. A také inspiraci pro novou orientaci environmentální výchovy směrem ke klimatickému vzdělávání – budeme se nyní více zaměřovat na tyto cíle předškolního vzdělávání v přírodě a působení našich skromných, v mnoha ohledech cirkulárně fungujících zázemí,“ dodává Valkounová.

Markéta Hrnčálová z Ekocentra Koniklec považuje za nejužitečnější rozhovory s ostatními účastníky kongresu, především pak v průběhu exkurzí. „Tehdy jsem se mohla doptávat na jejich projekty, na fungování jejich organizací a třeba i na jejich postoje a názory. Načerpala jsem v průběhu kongresu mnoho inspirace pro další práci a také novou vlnu energie,“ vyzdvihuje lektorka Ekocentra Koniklec.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Zewlakk Vrabec / Petr Zewlakk Vrabec / WEEC Terénní exkurze kongresu.

Na konferenci zazněl příspěvek o zkušenostech s pěstováním zeleniny na školách. V diskuzi se ukázalo, jak rozdílný význam může mít tato činnost v různých místech světa. Zatímco u nás pěstitelské aktivity dětí vedou hlavně k jejich vzdělávání a rozvoji, na druhém konci světa může být situace jiná," vybírá lektorka Jana Hrdličková jeden příspěvek, který jí utkvěl v mysli. "Hydroponie v newyorkské škole představuje pro žáky jedinou možnost se s čerstvě sklizenou zeleninou, jako je salát, vůbec setkat a ochutnávat ji, protože v místních obchodech to není běžně dostupný sortiment. V jiné škole v Africe jsou pak školní výpěstky dětí důležitou součástí jídelníčku jejich rodin, bez které by se už těžko obešli. Větší propojení ekologické výchovy k udržitelnosti s každodenní praxí si už snad nelze představit," dodává.

Jan Činčera upozornil na několik momentů, které zaujaly jeho osobně. „David Orr měl velmi aktuální přednášku o vztahu demokracie a environmentální výchovy. Arjen Wals byl skvělý, jako vždycky. Krátký projev Bertranda Piccarda o síle moderních technologií jako zdroje naděje v environmentální výchově byl trochu provokativní, ale i velmi silný,“ říká Činčera. Zdůrazňuje ale, že jemu osobně bude trvat měsíce, než si všechny příspěvky, které jsou nahrané a účastníkům kongresu dostupné na online platformě, prohlédne.

Kam dál?

Podle Činčery teď potřebujeme především posunout kvalitu environmentální výchovy na školách. „Podle našich průzkumů se podíl škol, které v environmentální výchově uplatňují postupy, o kterých věříme, že jsou dobré, pohybuje kolem dvaceti procent,“ hodnotí Činčera.

„To, co potřebujeme konkrétně víc prosadit, je uplatňování participativního přístupu k žákům, propojování školy s místní komunitou, zapojování žáků do konkrétních projektů, ve kterých něco mohou změnit, a samozřejmě i celoškolní přístup – aby environmentální výchova nebyla záležitostí jednoho nadšence ve volnočasovém kroužku,“ dodává odborník na environmentální výchovu.

Nicméně zásadní roli v tom, odkud se dětem dostává výchovy a postoje k životnímu prostředí, hrají podle Činčery stále rodiče. Na dalším místě jsou volnočasové organizace, centra environmentálního vzdělávání a sociální média. „Školy zatím hrají spíše méně významnou roli. Na druhé straně je u nás dost škol, které environmentální výchovu dělají velmi dobře a jejich dopad na žáky pak může být v této oblasti zásadní,“ uzavírá Jan Činčera.

