Čeští vědci upravují geny chmele, chtějí víc prospěšných látek

Jan Šimůnek 17.1.2021 10:38

Vzhledem k tomu, že ekologičtí odborníci, kteří vědí, že v GMO jsou geny a v normálních organismech žádné nejsou, prosadili i zákaz rajčat s odstraněním genu, zajišťujícím měknutí slupky (a tudíž ty rajčata déle vydrží), coby GMO, tak bych to tak optimisticky neviděl.



Spíš to dopadne jako v jiných podobných případech: Bude se to využívat v zahraničí mimo EU a nás to spíš bude poškozovat jako plus pro konkurenci.

Už abychom po vzoru GB z té zaprděné bruselské žumpy konečně vypadli!

