Věděl bych, jak krajinu víc vytěžit, ale nedělám to, říká zemědělec

pavel peregrin 13.12.2022 07:56

Tak zrovna u toho chmele by mě dost zajímalo, jak pán uplatňuje regenerativní hospodaření. Jinak nic proti tomu, na druhou stranu, nedivím se, že hodně lidí raději oželí pár korun navíc, protože byrokratická zátěž spojená s uplatňováním různých ekoschémat je velká a zbytečná.

Co se výběru dodavatelů týká, při objemu vykupovaného množství tun např. sladovnického ječmene pivovary či sladovnami je to utopie, to mohou dělat pouze malí a to jsou drobné rybičky na trhu.

Více organické hmoty a větší pestrost musí být v souladu s výkupními cenami komodit, nikoliv jen tří- čtyř, můžu opakovat do nekonečna.

Eroze- je přirozenou součástí utváření krajiny, někdy větší, někdy menší. Půda se nikam neztrácí, pouze se přemisťuje v čase a prostoru a s nadsázkou lze říci, že co ochudí Frantu, obohatí Pepíka.

Pokud se nacházíme v období, kdy se vyskytují prudké přívalové deště, je iluzorní myslet si, že erozi se zabrání plošně, tam lze řešit jen nejkřiklavější případy a omezit setí širokořádkových plodin na svahovitých pozemcích. Jenže pak je nutné říci i to b) - CO TAM MÍSTO TOHO PĚSTOVAT.

A tím je myšleno nejen plodina, to vymyslí každý a v tomto duchu se zemědělcům udílejí knížecí rady, ale ta plodina také musí generovat ZISK- a to už je podstatně horší.

Pro případné námitky, že se musíme dívat hlavně na krajinu odpovídám, to ano, jenže zemědělci mají tyto plochy v nájmu či pachtu, chcete-li a na ten pacht si musí jaksi vydělat, ony jim ty peníze nepřistanou každého 13. na účtě jako státním úředníkům.

A věřte tomu, že 99% pachtýřů zajímá pouze to, aby svoje peníze dostali řádně a včas, jinak se porozhlédnou po jiném a nikoliv po tom, kdo "řádně a s péčí" hospodaří, ale po tom, kdo jim peníze včas vyplatí. Tak to je a netřeba si dělat žádné iluze.



