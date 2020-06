Vydrží přehrada Tři soutěsky nápor velké vody? Záleží, koho se ptáte

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Čínská přehrada Tři soutěsky na řece Jang-c’-ťiang patří k největším lidským stavebním dílům moderních časů. S prvenstvími v podobě největší přehradní hráze na světě a s největší (nejen vodní) elektrárny na světě k sobě pravidelně přitahuje pozornost. Třeba dnes, kdy Čína čelí nebývale velkým záplavám, je opětovně kladena otázka, zda může hráz nápor vody ustát. Píše o tom TaiwanNews

V zájmu přesnosti je vhodné doplnit, že otázky o strukturní stabilitě a schopnosti hráze čelit zvýšenému hladinovému stavu si nekladou čínští specialisté, vodohospodáři a inženýři. Ti podle oficiálních čínských zdrojů o kvalitách vodního díla vůbec nepochybují. Varovné hlasy zaznívají především z Tchaj-wanu, který se necítí být součástí Čínské lidové republiky. A sílu takových obav lehce snižuje fakt, že je za odůvodněné považoval i v roce 2012 a 2019. Povodně, které na území Číny začaly letos, jsou prý ale skutečně mimořádné.

Výrazně se zvýšila hladina a průtok 148 řek, přičemž došlo k výrazným hospodářským škodám a ztrátám na lidských životech. Záplavy jsou prý největší za posledních 80 let. Opět ale narážíme na nedostatek konkrétních informací. Čínská vláda totiž tvrdí, že má situaci plně pod kontrolou, a podle serveru RFA brání oficiálním státním médiím ve zveřejňování informací o skutečném rozsahu možné katastrofy. Ta by ale v případě, že by přehrada Tři soutěsky skutečně padla, už utajit nešla. Zařízení, které teď zásobuje elektřinou desetinu celonárodní čínské spotřeby, by totiž dokázalo zaplavit území obývané až 240 miliony lidí.

Mezi hlavní zdroje informací o možné nestabilitě přehrady Tři soutěsky patří hydrolog Wang Weiluo, který opakovaně kritizuje kvalitu užitého stavebního betonu i charakter podloží, na kterém je přehrada zbudována. „Zprávu o bezpečnosti hráze sepsali ti samí lidé, kteří ji stavěli,“ shrnuje to Weiluo.

reklama