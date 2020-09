Vyrostou rychle, umřou dříve. Sázka na stromy coby úložiště uhlíku nám vyjít nemusí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Forest and Kim Starr / Flickr.com Nejde jen o to, že rekordmani v rychlosti, například balzovník jihoamerický (na obrázku), dorostou k výšce dvaceti metrů v horizontu let, ale nepřežijí více než pár dekád – zatímco borovice osinatá se „ani nehne“ a přežije 5000 let. Rychlost růstu a životnost se liší i u totožných druhů, rostoucích v různých podmínkách.

Stromové vegetaci skleníkový efekt prospívá. Čím více je v atmosféře oxidu uhličitého a otepluje se klima, tím rostou rychleji. Jenže jak ukazuje studie z Nature Communications , rychlejší růst stromů je spjatý s jejich nižší životností. V klimatu blízké budoucnosti by tedy stromy mohly ztratit svou pro nás tolik užitečnou schopnost být efektivním úložištěm uhlíku.

V hypotetickém světě bez existence člověka a rušivých vlivů by stromy fungovaly v rovnováze se svým prostředím. Z atmosféry by si braly jen tolik uhlíku, kolik by vydávaly. Jenže nežijeme v hypotéze. Aktivity, a to nejen lidské, vedly ke zvýšení koncentrace CO2 v atmosféře a ke skleníkovému efektu. Stromům to v zásadě nevadí. Snadná dostupnost uhlíku stimuluje jejich růst a teplejší klima jim nabízí širší prostor pro šíření. Díky tomu se vlastně stromy staly oním úložištěm uhlíku, který vážou ve své biomase. A proto je také bereme jako univerzální recept na snižování koncentrace CO2 v ovzduší. Má to ale háček. Rychleji rostoucí stromy totiž odchází na věčnost dříve.

To, že je rychlý růst biomasy vykoupen kratší délkou života, není v evoluční biologii nic nového. Jen u stromů to bylo trochu nečekaným překvapením. Svou studií na něj upozornil docent Roel Brienen z univerzity v Leedsu, který si trade-off, směny mezi zvýšenou rychlostí růstu a kratší délkou života, povšiml u tropických lesů v povodí Amazonky. A pak spolu s kolegy dendrochronology z celého světa analyzoval 210 000 letokruhů stromů 80 druhů z různých kontinentů. Výsledek byl přesvědčivý.

Rychle rostoucí stromy nemají dlouhodobé plány

Nejde jen o to, že rekordmani v rychlosti, například balzovník jihoamerický, dorostou k výšce dvaceti metrů v horizontu let, ale nepřežijí více než pár dekád – zatímco borovice osinatá se „ani nehne“ a přežije 5000 let. Rychlost růstu a životnost se liší i u totožných druhů, rostoucích v různých podmínkách. Pomalu přirůstající buk v chladných severských podmínkách přežije své rychle přirůstající bratry z mírného pásu o několik desetiletí. „Kdo vyroste rychleji, umře dříve. Je to podobné jako bajka o závodu želvy se zajícem,“ shrnuje Brienen. Objev, který se může jevit jako kuriozita vhodná jen k pobavení lesníků, má ale dalekosáhlé dopady.

Pokud sázíme na stromy jako vytrvalé úložiště uhlíku pro budoucnost, můžeme se snadno přepočítat. Globálně by totiž v lesích mohly brzy začít převládat stromové rychlokvašky, které ve své biomase nebudou vázat uhlík po staletí, ale jen v horizontu desetiletí. „A tyto naše závěry jsou konzistentní s životností a stavem lesních porostů, které popisují aktuální studie ze světa,“ dodává Brienen. Záhadou zůstává, jaký mechanismus za tím stojí.

Vyrůst a vypnout se

„Jedna hypotéza předpokládá, že strom jako rostlina odumře poté, co dosáhne své maximální potenciální velikosti, a rychle rostoucí mladé stromy této velikosti dosáhnou dříve. Také je tu teorie o tom, že v optimálním podmínkách stromy neinvestují energii do produkce kvalitního dřeva, případně, že méně investují do obranných vlastních mechanismů. Neustojí pak sucho, ataky hmyzu anebo chorob,“ popisuje Brienen. Pro praxi stromů coby dostupného úložiště atmosférického uhlíku je to ale rána.

Své k tomu řekl i David Lee, profesor atmosférických věd manchesterské Metropolitní univerzity, který se na studii dendrochronologů nepodílel: „V současnosti klimatické modely předpovídají pokračování trendu poklesu schopnosti lesů vázat atmosférický uhlík. Myšlenka, že emisemi fosilních paliv dotovaná ekonomika může být vykryta výsadbou dalších stromů, se tím stává kompromitovanou. Propagovaný vztah mezi výsadbou stromů a snižováním emisí vědecky neobstojí.“

