Zapomenutá pětka? Africká zvířata, která tu s námi už dlouho nebudou

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | REST Namibia / www.naturalworldsafaris.com

Velká pětka? Nemusí vám doma v koutě stát puška, aby se vám hned vybavila pětice zvířat: slon, lev, nosorožec dvourohý, buvol africký a levhart skrvnitý. Pro většinovou společnost, stejně jako pro lovce nebo oddané ochránce přírody, představují to nej z celé Afriky. Jenže v Africe nejsou samy. Je tu třeba ještě Zapomenutá pětka, která s nimi sdílí mnohé. Tito nepopulární zvířecí outsideři jsou odsouzení k vyhynutí, bez valného zájmu zbytku světa. Píše o nich MG

Velká pětka je fenomén. Žádný africký národní park nebo safari by bez nich nebylo kompletní, do jejich ochrany proudí každoročně miliony dolarů, točí se o nich jímavé i přírodovědné dokumenty. Zdobí dárkové předměty i bankovky. Je jim věnována maximální pozornost. Špatně to určitě není, k vyhynutí jim totiž mnoho nechybí.

Na druhé straně: nosorožcům se rozhodně dobře nevede, přesto jich letos bylo upytlačeno nejméně od roku 2012. Příběh o slonech a slonovině také zrovna nezavání optimismem, ale drobné zlepšení v klesajícím trendu upytlačených zvířat jde na aktuální bilanci znát. Stávající dvě tisícovky jihoafrických levhartů a lvů jsou také jen zlomkem původních populací, nicméně ani ti si nemusí stěžovat na nedostatek pozornosti a ochrany. A buvol? Ten je víceméně za vodou.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | REST Namibia / www.naturalworldsafaris.com

Vzpomeňme na zapomenuté

Maria Diekmannová, ředitelka Spolku pro vzácné a ohrožení druhy Namibie (REST), proto překvapila iniciativou, která cílí na trochu jiné živočichy. Obývají ten samý prostor a sdílí ty samé existenční problémy – třeba úbytek prostoru k životu, pytláctví – jako Velká pětka, ale pokud jde o zájem médií či badatelů, lidově řečeno, neštěkne po nich ani pes. Konkrétně?

Sup kapský, kterého podle odhadů zůstává posledních 4700 párů. V Namibii už jich je jen tucet. Problém? Otrávené mršiny kladené farmáři i pytláky.

Dále sedmikilová kapesní antilopa dikdik, která žije v monogamním páru a věrná je i svému teritoriu, které se ale dost dynamicky mění kvůli lidem, na což doplácí.

Nechybí tu ani žába Phrynomantis affinis. Co o ní můžeme říct? Prakticky nic, protože nikomu zatím nestála za pořádný soustředěný výzkum. Kde přesně se vyskytuje, kolik jich je, je snad ohrožená? To právě vůbec nevíme. Je to dočista obyčejná žába s načervenalým pruhem na zádech, kterou snadno přehlédneme.

Určitě bychom si ale všimli překrásně vybarvené krajty angolské, kdybychom ji někde potkali. Což se nejspíš nestane: je totiž „zpracovávána“ na tradiční medicínu a zájem o ni mají také teraristé v zahraničí.

Neradostnou Zapomenutou pětku pak uzavírá luskoun stepní. Zvíře, které je momentálně asi nejvíce pašovaným živočichem na světě. Tedy pravda, nikoliv jako celek, ale jako balíčky ostrouhaných usušených šupin. V roce 2016 bylo zadrženo 18 670 tun takových zásilek. „Každých 5 minut zmizí z přírody další kus,“ říká Diekmannová. „Přitom tenhle druh přežil všechny možné přírodní katastrofy, je tu déle než člověk. A do pěti let tu nejspíš nezůstane žádný.“

Nemusela by to být jen Zapomenutá pětka, ale klidně Zapomenutá desítka, stovka, tisícovka. „Víte, když se příliš dlouho soustředíte jen na pár ikonických druhů, snadno zapomenete, že tam venku žijí i jiná fantastická zvířata a také mají problémy,“ vysvětluje Diekmannová s tím, že nikterak nehodlá snižovat význam ochranářských aktivit sdružených kolem africké Velké pětky. Svou kampaní jen chce upozornit na druhy, které tu už nejspíš brzo nebudou, protože nepatří mezi zvířecí celebrity Afriky. Jenže bez nich už nebude africká příroda nikdy kompletní.

