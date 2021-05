Zvýšení hladiny Novomlýnských nádrží má kladné stanovisko EIA. Děti Země proces kritizují

Jiří S 12.5.2021 19:00 Reaguje na Petr Blažek

Nezatopí se nic, momentálně je prostě podstav a to je celé.



Jinak stávající závlahy z Novomlýnských nádrží se ve skutečnosti čerpají pod přehradou z řeky Dyje, kde je zaručen průtok z přehrady. Je to mám pocit nějaká dohoda nevím s kým a ta se dodržuje, tak aby v řece byla vždy nějaká voda. Toto navýšení předpokládám není jen kvůli závlahám, ale vodohospodáři ho podporují asi i právě kvůli elektrárně a také kvůli tomuto povinnému průtoku.



Těžko říct jestli se jedná o stávající závlahy, tedy ty z řeky, nebo se myslí závlahy, které se plánují vybudovat v řádech tisíců hektarů a to hlavně na Hustopečsku (dá se říci utopie).

Odpovědět