Anna Hubáčková: Fit for 55: Strašák, nebo příležitost?

Jiří Svoboda 27.6.2022 16:41

Mně se na paní ministryni líbí, že si myslí, že když se něco v rámci EU naplánuje, tak že se to i uskuteční. A čím to vymyslí složitěji a nereálněji, s tím větší pravděpodobností to nastane.



"Za sebe pro dohodu v Lucemburku udělám maximum i proto, abych jen nezvyšovala dluh vnoučat, která s našimi dnešními rozhodnutími budou muset žít."

To myslíte, paní ministryně, klimatický nebo státní dluh? Také se může stát, že nevhodnými mechanismy řešení globálního rozvratu naděláte obrovský státní dluh a s klimatem nepohnete. Zatím to tak vždycky bylo. Jak víte, že to tak opět nedopadne?

