Anna Hubáčková: Chci chránit, co je cenné

Slavomil Vinkler 3.10.2022 14:21

Co je cenné? Je to co vzniká v přírodě bez zásahu člověka? Ale je to pravda? Protože pak jsou velmi cenné ruderály, zarůstající brownfieldy atd.

A nebo to co se líbí, nemyslím na 1. pohled, ale v širším slova smyslu? Jako je přírodní rezervace, ve které jsou stepní kytky?

