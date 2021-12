Asociace vodní turistiky a sportu: Hydrotechnický posudek chtěl legalizovat suchý jez Beneš

Zdroj | Asociace vodní turistiky a sportu Jez Beneš na Lužnici 19. 6. 2021

Řízení bylo ukončeno v den podání naší žádosti o informaci

Kdo zná dolní část Lužnice, jistě ví, že přes jez Benešův mlýn neteče skoro žádná voda. Na přelivné ploše je jen čůrek vody tekoucí přes jeden vak a pod ním je v délce zhruba 100 m extrémně nízký stav. Rybím přechodem moc vody teče a pokud ano, dole pod ním čeká hradba kamenů. Již několik let se pokoušíme upozorňovat odpovědné orgány, že na jezu dochází k porušování manipulačního řádu. Ten říká, že přes má téci 2,88 m/s prostřednictvím 2 cm vody po celé délce jezu a zbytek má být převáděn přes dva rybochody. Realita je ale odlišná.MÚ Tábor vždy vyhodnotil naše podněty na nedodržování minimálního zůstatkového průtoku (MZP) jako neopodstatněné. Jenže kontrola byla předem nahlášena a kupodivu ten den tekla voda po celé délce jezu. Ani ČIŽP to nemá jednoduché, majitel se s inspekcí soudí.

V minulém roce jsme se dozvěděli, že se majitel jezu bude snažit změnit povolení k nakládání s vodami a legalizovat v podstatě dlouho trvající stav, kdy voda teče jen jednou polovinou jezu. Dali jsme žádost o informování o zahajovaných řízení na MÚ Tábor a čekali, že nás odbor vyzve, jak mu ukládá zákon. Jenže nic se nedělo. Proto jsme podali žádost o informaci přes zákon 106, jestli se nějaké řízení neplánuje. Odpověď z úřadu byla pro nás překvapením. Řízení proběhlo a bylo ukončeno zrovna v den, kdy jsme podali žádost o informaci. Taková náhoda. Úřad nám tím zkomplikoval naši účast v řízení, ke kterému jsme se tím pádem nemohli vyjádřit. Na naše odvolání, jako opomenutého účastníka, kraj zareagoval a uznal nás za účastníka řízení. Vše vrátil s tím, aby nás MÚ Tábor vyzval k prostudování spisu a podání námitek.

Utekly skoro 3 měsíce a nic, MÚ Tábor nereagoval. Podali jsme proto podnět na nečinnost MÚ Tábor. Do týdne přišla zpráva z MÚ Tábor, že můžeme nahlédnout do spisu. To jsme i učinili.

Zdroj | Asociace vodní turistiky a sportu Podjezí 19. 6. 2021

Hydrotechnický posudek je nevyhovující

Z různých řízení jsme již poměrně obezřetní, protože téměř vždy objevíme v předkládaných dokumentech nějaké „nesrovnalosti“. Součástí tohoto spisu byl Hydrotechnický posudek od autorizované osoby (AO), ve kterém bylo vypočteno množství vody protékající přes jez a který stanovil, že pokud poteče voda v tloušťce 2 cm přes jedno pole + dalších 8 bodů (RP...), bude tak téci 2,834 m3/s, čímž se vyhoví podmínce na MZP. Sami z fotografií, kdy teče voda jen přes jedno pole, můžete posoudit, že hodnota téměř 3 kubíků přes jez a rybími přechody je naprosto irelevantní. Podrobným zkoumáním posudku došel Analyticko-právní tým (APT) AVTS k závěru, že do tohoto průtoku jsou započteny i hodnoty z náhonu, např. přepad před česlemi, jemná česle - odpad, boční hrazení atd., které v součtu tvoří 1 kubík. Tedy hodnoty, které se absolutně nemohou podílet na převodu vody přes jez a nemohou se tak počítat do MZP. Zároveň jsou některá místa umístěna v rámci budovy elektrárny a tudíž jsou těžko kontrolovatelná. Jenže AO je do celkového průtoku započetla. Zároveň přidala ještě jeden bod, kterým mělo v rámci levobřežního rybího přechodu téci stejné množství, jako u pravobřežního, tedy 0,65 m3/s. To ale ani technicky není možné.

Zdroj | Asociace vodní turistiky a sportu Zde má téci dle posudku 0,65 m3/s.

Odlišnost posudku od reality je tedy více jak 1,5 m3/s vody, které by přes jez mělo téci, ale neteče. Na mapce jsou znázorněna místa převodu z hydrotechnického posudku.

Na nekvalitně zpracovaný posudek včetně dalších pochybení úřadu jsme v rámci odvolání upozornili kraj. Ten jasně konstatoval:

… není možné, aby do součtu byly zařazeny také hodnoty zjištěné na měřených místech 4-7. Jak by měly tyto průtoky umožňovat ekologické funkce vodního toku v podjezí, když se voda těchto průtoků do vodního toku vrací až po několika metrech od jezu a morfologie dna vodního toku pod jezem neumožňuje vracení se vody do podjezí. Výpočet, ke kterému dospěl žadatel, není dle odvolacího orgánu správný, protože zahrnuje i průtoky míst, která již nemají vliv na ekologické funkce vodního toku v podjezí.

Zároveň upozorňuje, že na jezu je dle posudku dodržován MZP daleko nižší, než má být. Odvolací orgán nám dal též za pravdu, že chybí vyjádření odborů ochrany přírody či k zásahu do významného krajinného prvku, že chybí způsoby měření MZP a předkládání těchto údajů ke kontrole atd. Celé rozhodnutí MÚ Tábor zrušil a vrátil zpět s tím, aby se AO vyjádřila ke vzneseným námitkám na její posudek a MÚ Tábor doplnil další nutná stanoviska.

Zdroj | Asociace vodní turistiky a sportu Dle platného rozhodnutí má přes jez v celé délce téci 2 cm vody.

AVTS tak opět odhalila zásadní nesrovnalosti během řízení včetně nekvalitně zpracovaného posudku, který negativním způsobem ovlivnil celé řízení. Dle našeho názoru chybí v podjezí minimálně 1,5 m3/s, které majitel MVE využívá ve prospěch svých zisků na úkor ekologické funkce řeky a vodní turistiky. Budeme zvažovat další postup ve směru odpovědnosti AO za její posudek a podání podnětu na podjatost úřadu.

Přečtěte si také | Asociace vodní turistiky a sportu: Co stojí daňové poplatníky MVE

Je to až neskutečné, jaké zavádějící a polovičaté podklady se dostávají ke schvalování na vodoprávní úřady, které je ale akceptují. Zároveň úřady nestanovují požadavky na nutná stanoviska a případné výjimky z ochrany přírody, což jim nařizuje zákon. Jaké jsou další naše zkušenosti z jiných řízení, si můžete přečíst např. na Jaké stavby MVE se připravují?.

