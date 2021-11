Asociace vodní turistiky a sportu: Jaké stavby malých vodních elektráren se připravují? Zdroj | Asociace vodní turistiky a sportu Reichův jez ve Valašském Meziříčí. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V současné době je v plánu pět nových malých vodních elektráren (MVE) na řekách, které se intenzivně využívají k vodní turistice. Asociace vodní turistiky a sportu je ve všech řízení účastníkem a snaží se v této věci prosazovat vodácké zájmy. Jenže to nemá tak jednoduché, jak by si někdo myslel.V některých případech dochází k zajímavým situacím, kdy je například k vyjádření zainteresovaných organizací předána méně konfliktní projektová dokumentace, než je pak předložena ke schválení na úřad. Jenže stanoviska jsou k původní verzi a ne k té schvalované. Stavitel tak má v ruce papír s kladným stanoviskem, jenže k jiné dokumentaci, a je problém docílit změny, obzvláště když si toho vůbec nikdo nevšimne. Někdy je těch verzí i několik. Dále se v projektové dokumentaci často objevují méně konfliktní názvy, které ale neodpovídají realitě a správnému názvosloví. Například se jedná o záměnu pojmu vzdouvací objekt (jez se vzdutím) za stabilizační práh, který v podstatě vodu nenadržuje. Pokud pak čtete dokumentaci, zdá se vám, že příčná překážka nebude mít žádný vliv na řeku a bude představovat jen jakýsi balvanitý skluz s minimem vzdutí. Realita je však odlišná. To, že ve výkresech není ohraničeno celé staveniště, kam je nutné zahrnout i tzv. prohrábky, je celkem běžné. Ty prohrábky obvykle znamenají drastické bagrování koryta pod jezem tak, aby se zvýšil spád a v dokumentaci nejsou často ani dostatečně popsány. Jako by vůbec neexistovaly. Ohře MVE Dubina O této stavbě a vývoji ohledně povolení ke stavbě Ohře MVE Vojkovice Jen několik kilometrů od MVE Dubina má vzniknout zcela nová MVE v lokalitě Velichov - Vojkovice, která bude vodu z řeky odvádět v délce přes 300 m. Na řece má vzniknout dle původních plánů „stabilizační práh“, který ale bude mít vzdutí přes 300 m až k ústí Bystřice. Bude se tak jednat o klasický vzdouvací objekt. Stavba se výrazně nelíbí místním obyvatelům, kdy v rámci technologie mají být použity hlučné Archimédovy šrouby, industrializuje se jim krajina za domem a vzdutí může zásadně změnit záplavové území. Asociace vodní turistiky a sportu se k celé stavbě vyjadřovala pro investora, kdy jsme mimo jiné kriticky poukazovali na velkou fragmentaci řeky v tomto úseku, která se stavbou ještě zhorší. V současné době je vedeno územní řízení, které je ale poměrně nestandardní. Otava MVE Malé Hydčice V lokalitě Malé a Velké Hydčice má být obnoven jez a zasypaný náhon k bývalému mlýnu, aby se zde postavila nová MVE. Voda by tak měla být odvedena v délce přes 1 km. Tím, že se obnoví náhon, dojde ke komplikacím ohledně spojovací cesty mezi Malými a Velkými Hydčicemi, kde by obyvatelé měli problémy se dostat z obce. Bojí se, aby obec neprodala veřejnou cestu nutnou pro stavbu náhonu pražským investorům a tím nebyli zcela neodříznuti od světa. V současné době se vede řízení dle §56 z výjimky pro zvláště chráněné živočichy, které je přerušeno kvůli zajištění potřebných dokladů. Na základě biologického průzkumu v místech, kde by měla být voda odvedena z řeky náhonem, byl nalezen výskyt velkého množství chráněných živočichů včetně raka. Investor se brání tím, že má v plánu odvést pouze velmi malé množství vody ve výši 0,9 m3/s, což už budí podezření. Toto množství nikdy nebude stačit na ziskovost a je pravděpodobné, že se teď povolí jen malé množství, aby za pár let došlo k navýšení. To už se ale bude povolovat daleko snadněji. Otava MVE Nové Městečko V plánu je postavit na horní Otavě novou MVE u Městečka s novým jezem na toku, který bude vodu z řeky odvádět dlouhým a zatrubněným náhonem. Záměr ale zasahuje do evropsky významných lokalit, proto byla nařízena EIA. Dle vypočtených průtokových poměrů jednoznačně vyplývá, že stavba za poslední 4 roky by byla téměř polovinu svého času nefunkční a ve zbytku by vyráběla jen v omezeném režimu. Jez by tak působil po většinu roku jen jako zbytečná příčná překážka. Je zarážející, že to investorovi nevadí a s omezeným výkonem počítá. Vzhledem k různých dotačním titulům je to ale pochopitelné, aneb https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/asociace-vodni-turistiky-a-sportu-co-stoji-danove-poplatniky-mve. Jenže místní se obávají, že se jim stavbou znehodnotí pozemky, jelikož nebudou moci zakopanou plastovou trubu o průměru 2,6 m přejíždět. Poukazují i na znehodnocené nemovitosti výše na toku, kde stejný investor již jednu MVE má, a vibrace a hluk se projevují v okolních domech. Jsou z toho velmi nešťastní a Asociace vodní turistiky a sportu několikrát kontaktovali s prosbami o zastání a pomoc. Zdroj | Asociace vodní turistiky a sportu Jez v Úpici. Investor se Asociaci vodní turistiky a sportu snaží vyjít vstříc stavbou skluzu a místem na přenášení. Problém ale je, že se jez má navýšit od současného stavu o cca 60 cm a tím prodloužit vzdutí. Dále tlumení vody z přepadu se bude realizovat pomocí vývaru a s tím souvisí to, že by mohl být za zvýšených průtoků nebezpečný. Další řízení, do kterých Asociace vodní turistiky a sportu aktivně vstupuje, je např. oprava Reichova jezu na Rožnovské Bečvě ve Valašském Meziříčí. AVTS bude požadovat, aby se jez neopravoval a byl renaturován. Z dalších činností se aktivně zabýváme možnostmi na vytvoření jednotné rybo-vodácké propusti, nějakého závazného dokumentu, který by standardizoval parametry pro vodácké propustě a možného využití nebezpečného jezu Svaté Pole. K tomu je stále v řešení MVE Benešův mlýn, MVE Žampach ... Z výše uvedených informací vyplývá, že často čelíme zkreslování skutečného záměru stavby. Musíme podrobně studovat dokumentaci a hledat nesrovnalosti, což vyžaduje značné úsilí, čas a znalosti. Zároveň stojíme před finančně silnými investory se všemi důsledky z toho plynoucími. Pokud chcete podpořit naše snahy, staňte se členy Asociace vodní turistiky a sportu nebo využijte možnosti darovat finance na náš provoz. Případně můžete přispět darem přímo na náš účet, který si pak odečtete z daní. V úhrazu lze pro rok 2021 odečíst až 30 % základu daně! Minimum pro FO (OSVČ, zaměstnanec) je 1000 Kč, pro PO 2000 Kč. Asociace vodní turistiky a sportu splňuje podmínky pro darování a vystaví potvrzení o daru. Část daní tak nebudete muset odvádět státu, ale využijí se k podpoře aktivit spojených s prosazováním vodáckých zájmů na řekách. Jen to musíte stihnout do konce tohoto roku.



Dále čtěte | Bagry při úpravách řek a potoků zahubí až třetinu ryb, zjistil výzkum Podle ochránců přírody nemůže vláda jez na Labi označit za veřejný zájem a chtějí zrušit vládní usnesení Povodí Labe zachraňuje v Orlici populaci vzácné vodní rostliny

