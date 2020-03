Beno Trávníček: Zákaz skládkování se blíží a nové spalovny odpadu nikde

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | BíláVrána / Wikimedia Commons V Česku jsou aktuálně čtyři spalovny odpadů. Na snímku ta brněnská.

V Česku chybí cca 3/4 milionu tun roční kapacity spaloven směsného komunálního odpadu (SKO), tj. odpadu zbylého po separaci plastů, papíru, skla, kovů, bioodpadů atd. Pro celou republiku máme zatím spalovny pouze čtyři - v Praze, Brně, Liberci a Chotíkově u Plzně a rok zákonného ukončení skládkování neupraveného SKO se nezadržitelně blíží, a to i pokud by ho aktuální vládní legislativní návrh posunul z roku 2024 na 2030.

Pojem spalovna se ale už téměř neužívá, protože u nového zařízení musí jít vždy - z ekonomických i environmentálních důvodů - o maximální vytěžení energií. Té přímé tepelné i zprostředkované elektrické. Jde tedy o "ZEVO" - zařízení pro energetické využívání odpadů.

Legislativa ochrany ovzduší společně s kontrolními orgány zajistí, že takové moderní zařízení téměř nezatíží své okolí emisemi toxinů. Dokonce emisní stav bude výrazně lepší než u zdrojů na fosilní paliva, kde taková kvalita čištění spalin uplatňována není. Lze tak i říci, že třeba přestavění části uhelné elektrárny na ZEVO bude znamenat snížení emisí zdroje jako celku – tedy zlepšení ovzduší. Obdobně tomu může být u různých tepláren, které zatím fungují na fosilní paliva. I z hlediska CO2 a tedy klimatu je na tom ZEVO mírně lépe než fosilní zdroj, protože SKO obsahuje vždy nějaký podíl primárně rostlinných odpadů. Oproti (jinak nepochybně velmi potřebným) obnovitelným zdrojům energie mají ZEVO výhodu v tom, že výroba energie v nich běží podle vůle obsluhy zařízení nikoli podle chování přírodních živlů. I přes všechny tyto nesporné bonusy trpí ale veřejnost u všech návrhů na vybudování ZEVA kritickým Nimby syndromem (ne na mém dvorečku), který u jiných zdrojů energie takto výrazný není.

Nejhorším omylem při prosazování ZEVO je zúžení diskuse na problematiku nakládání s odpady. Jde bezpochyby o stejně významnou platformu energetickou - využití energií z odpadů by se mělo stát jasnou a přehlednou součástí státní energetické politiky a tak jako musíme vědět, do kdy je třeba dobudovat jaký výkon nezbytných jaderných reaktorů, měli bychom vědět kolik a do kdy je třeba postavit zdrojů na výrobu energie z odpadů.

ZEVO navíc bude i opatřením ke zlepšení energetické bezpečnosti v daném regionu. Na rozdíl třeba od uhlí vám palivo rádi přivezou a ještě vám za něj přiměřeně zaplatí. A navíc – slyšeli jste někdy o největším českém energetickém paradoxu? Na jednom konci vykopáváme ze země hnědé uhlí o určité výhřevnosti a na jiném do ní sypeme SKO o výhřevnosti obdobné (skládkujeme)!

Nová ZEVO by měla být v Česku rozmístěna logicky, zejména kvůli ekonomické a také environmentálně schůdné logistice obsluhované oblasti. Tady je nezastupitelná role státu, který musí najít takové nástroje, které způsobí, že nejpozději do doby limitu skládkování bude na vhodných místech vybudována smysluplná a geograficky správně rozložená soustava ZEVO. Nejpraktičtější metodou asi je dotovat jejich vybudování v určité lokalitě (například konkrétním kraji) – investor se již pak nepochybně najde – měl by jím být nějaký veřejný subjekt, u kterého bude záruka, že nebude chtít v zařízení tvořit čistý zisk. ZEVO by, jak se říká, mělo běžet s ekonomickou pozitivní nulou.

Může se lehce stát, pokud kapacity nebudou včas dobudovány, že po limitním roce ukončení skládkování neupraveného SKO ho bude nutné vyvážet za hranice - do cizích spaloven – samozřejmě za úplně jiné ceny, které zaplatí hlavně občan jako producent odpadu. Zcestná je myšlenka, že extrémní navýšení separace může zcela nahradit výstavbu ZEVO. Samozřejmě separaci odpadů zlepšit ještě mírně jde, ale má to své limity logistické, odbytové, ekonomické i sociologické a hlavně vždycky tu bude nějaký podstatný zbytek (tj. SKO), který bude třeba zpracovat jinak než prostým vhozením do skládky (k tomu je třeba pro širokou veřejnost ještě dodat, že následné třídění odpadu již smíchaného v popelnicích není reálné).

Samozřejmě pokud se v blízké době ukáže nějaká další vhodná, v plném provozu dokonale vyzkoušená a ekonomicky únosná technologie úpravy SKO - bude k úvaze, ale osobně tomu ani v horizontu roku 2030 nevěřím. Například o pyrolýze se už desítky let spíše jen mluví.

Léta čekají nejen odborníci na odpadové hospodářství na nějakou uchopitelnou a koncepční politiku státu v oblasti budování ZEVO. Marně.

Na příkladu spaloven v Praze, Brně, Liberci i Chotíkově je vidět, že ZEVO může být vybudováno prakticky kdekoli, aniž by nějak zaznamenatelně škodilo svému okolí. Pokud by mu totiž škodilo – nepochybně by se toho chytla média a valila by to do nás pod tlakem.

