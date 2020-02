Beno Trávníček: Kdo by měl naučit děti pokoře k přírodě II.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | holbox / Shutterstock A hlavně – co nejčastěji s dětmi do terénu – do reálného životního prostředí!

Se zájmem jsem si přečetl velké množství komentářů k předcházejícímu článku . Těžko odpovídat jednotlivě na každý příspěvek, i když si jich samozřejmě všech velmi vážím, proto ještě doplnění tímto textíkem.

Trochu mne zaskočilo, že se vyvolaná debata příliš nezabývala tím, jak optimálně v našich zejména základních školách zařídit aby produkovaly studenty, kteří budou na základě získaných znalostí a dovedností skutečnými zastánci solidního vztahu k našemu společnému životnímu prostředí – de facto jeho neformálními ochránci. To nemá přece vůbec nic společného s nějakým fanatismem ať tím či oním směrem – ledaže by za fanatismus byla chorobně považována snaha zařídit, aby už i děti přiměřeně rozuměly přírodním souvislostem, aby si dokázaly odvodit, co se stane na druhém konci souvislostí, když se něco přihodí nebo něco vyvoláme na tom prvním. Aby se svým myšlením případně nestavěly proti přírodním zákonům, které platí vždy a pro každého bez ohledu na to, zda se mu to líbí a zda s tím souhlasí.

Možná dobrým příkladem toho, co je třeba dětem dobře vysvětlit, je problematika vlastnění – návazných práv a návazných povinností. Například pokud vlastním nějakou část krajiny (zahradu, les, pole atp.) už moje základní vzdělání a vychování by mne mělo vést k vědomosti a přesvědčení, že zdravé je vlastnit jen takovou část krajiny, kterou dokáži dlouhodobě udržet v přiměřeně dobrém stavu – například ve vztahu ke klimatu, k nakládání s podzemní a povrchovou vodou, k rekreačním funkcím krajiny a spoustě dalších tzv. společenských účelů. K čemu je dobré, když budu vlastnit třeba tisíce hektarů orné půdy, pokud bude tato půda trpět vytěžením živin, mizivou erozní ochranou, nebude současně dobře sloužit vodohospodářským potřebám, nebude obsahovat dostatečné množství mezí, remízů, protipovodňových pásů a nebudou v rozumných osevních postupech v dostatečné míře využívány plodiny, které také vylepšují a opravují půdu. To není materie pouze pro studenty zemědělských oborů. Pokud může u nás ornou půdu vlastnit kdokoli, musí také kdokoli mít dostatek informací a být dostatečně vzdělán v těchto věcech. Jen tak lze do budoucna změnit mnohdy tristní stav naší krajiny! Zákony, dotace a sankce (tedy cukr a bič) nevyřeší všechno (ale jde samozřejmě o další podobně důležité téma jako je školství).

To je jen jeden z mnoha příkladů problémů, které by se měli naučit vnímat už teenegerové na základních školách. Než se rozutečou do světa a život dostane mnohdy až kritický spád. Jaká jsou příkladně další důležitá témata? Výroba energie různými způsoby a její dopad na lokální životní prostředí i na světové klima; konzumní způsob života - jeho interní a externí důsledky; předcházení vzniku odpadků chytrým nakupováním nebo třeba domácím kompostováním; cykly vody v přírodě a jejich návaznost na kvalitu krajiny, množství a kvalitu zeleně; vhodná mitigační opatření; vhodná adaptační opatření – zejména lokální - podle sídla školy... všechno samozřejmě ve struktuře, složitosti a metodice výuky podle daného věku dětí.

A hlavně – co nejčastěji s dětmi do terénu – do reálného životního prostředí!

Díky za pozornost:-)

