České osobnosti: Příroda i její ochránci na Slovensku také potřebují pomocnou ruku

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V těchto dnech vydala početná skupina osobností z českého uměleckého, společenského a podnikatelského prostředí výzvu s názvem Je čas podat pomocnou ruku. Šlo v ní o vyjádření znepokojení nad tím, jak se slovenská vláda – reprezentovaná v tomto případě především vedením Ministerstva kultury SR – chová ke kultuře a jejím představitelům.K této výzvě se plně připojujeme. Rádi bychom však také upozornili, že nejen kultura, ale i příroda, krajina a životní prostředí na celém Slovensku jsou akutně ohroženy. Svědčí o tom veřejně dostupné zdroje z medií, sociálních sítí i osobní svědectví. K sepsání této výzvy nás vedla kromě toho, že příroda a životní prostředí neznají hranice a v případě slovenské přírody jde často o území a druhy evropského významu, také skutečnost, že jsme žili ve společném státě více než 70 let a mnoho českých ochranářů a ochranářek (ale i přírodovědců, památkářů, umělců a dalších) se na Slovensku a pro Slovensko také dlouhodobě angažovalo. Jmenujme alespoň několik jmen: Josef Vavroušek, Karel Plicka, Libuška a Jiří Paclovi, Josef Vydra, Jan Hála, Jan Kára, Jan Sladký nebo Karel Domin. Od parlamentních voleb v září 2023 jsme na Slovensku svědky dramatického obratu k horšímu v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí, a to zejména poté, co se do čela ministerstva životního prostředí a parlamentního výboru životního prostředí dostali nominanti Slovenské národní strany, reprezentující mimo jiné extremismus, netoleranci, nenávist, euroskepticismus a dezinfoscénu. Ihned po nástupu k moci začaly masivní a arogantně prováděné čistky prakticky ve všech strukturách v působnosti ministerstva: od trestuhodné výměny kompetentních ředitelů (a ředitelek) národních parků, kteří předtím prošli transparentním výběrovým řízením, přes ředitele Státní ochrany přírody, Státní inspekce životního prostředí nebo Slovenský hydrometeorologický ústav až po generální ředitele a ředitelky sekcí na ministerstvu. Nahradili je lidé většinou bez příslušné kvalifikace, vybraní netransparentně a na základě stranické příslušnosti, sousedských či jiných klientelistických vazeb a vztahů. Tak se například ředitelem TANAPu stal usvědčený pytlák. Priority, zájmy a hodnoty ministra životního prostředí Tomáše Taraby se mnohem více podobají prioritám, zájmům a hodnotám ministra zemědělství, hospodářství nebo průmyslu. Jak usnadnění kácení stromů novelou zákona o ochraně přírody a krajiny nepomohlo přírodě ani lidem, ale zpracovatelům dřeva a developerům, je jen jeden z mnoha příkladů. Prakticky všechny změny zákonů připravované ministerstvem pod současným vedením jsou namířeny proti přírodě, krajině, životnímu prostředí, klimatu a lidem, přičemž snaha co nejvíce znemožnit účast veřejnosti na rozhodování (např. v procesu EIA) je zcela evidentní. Z ideologického hlediska se mnohé názory vedení resortu na přírodu a společnost pohybují mezi temným středověkem a padesátými lety minulého století. Příznačná je i orientace vedení ministerstva na nadměrný a často bezdůvodný lov vzácných šelem, ale objevily se i snahy o zrušení národních parků, radikální omezení jejich bezzásahových zón nebo kácení vzácných porostů a jedinců v pralesních reliktech. Po ruském vzoru vede ministerstvo životního prostředí pod současným vedením nenávistnou a lživou kampaň proti nevládním ochranářským organizacím. Neplněním závazků ohrožuje vyplácení prostředků z Plánu obnovy a odolnosti a zároveň přivolává na Slovensko sankce z Bruselu. Dosud posledním neodpustitelným krokem bylo zastavení podpory nevládních organizací, které suplují činnost státu v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Zkrátka a špatně: současnému vedení MŽP se podařilo během několika měsíců zničit nebo zpochybnit téměř vše, co do jejich nástupu fungovalo či alespoň víceméně fungovalo. Kromě morální a odborné podpory všeho, co je ohroženo, je žádoucí i podpora materiální, resp. podpora ve smyslu konkrétní spolupráce. Možnou inspiraci, jak pomoci, poskytuje i (mírně modifikovaná výzva umělců): „Obracíme se proto na organizace, instituce i jednotlivce v České republice. Věříme, že je naším úkolem nabídnout práci schopným lidem a podporu důležitým projektům, likvidovaným lidmi omezeného myšlení a zdánlivě neomezené hrubé síly. V neposlední řadě bychom měli podat pomocnou ruku přírodě, krajině, životnímu prostředí a jeho profesionálním i dobrovolným ochráncům na Slovensku. Nikdy nevíme, kdy budeme podobnou pomoc potřebovat i my v České republice. Vydáno v předvečer 80. výročí Slovenského národního povstání za demokratický společný stát Čechů a Slováků.

Poznámka: Výzva k solidaritě je nadále otevřena i dalším signatářům

