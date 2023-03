Compassion in World Farming: České velkochovy vězní téměř 5,5 milionu zvířat v klecích

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nový žebříček klecových velkochovů přisoudil České republice 14. místo v EU, co se týče podílu hospodářských zvířat v klecích. V neklecových chovech žije pouze 35 % českých zvířat. Svou videovýzvou podpořil celoevropskou kampaň za zákaz klecí a zlepšení legislativy na ochranu zvířat v EU hollywoodský herec Alan Cumming.Žebříček, který hodnotí všech 27 členských států EU na základě podílu hospodářských zvířat v klecích v každé zemi, ukazuje, že v Česku se stále chová v různých typech klecí téměř 5,5 milionu slepic, prasnic, králíků, telat a křepelek, což představuje 65 % z celkového počtu těchto zvířat.

V roce 2021 se EU zavázala zakázat používání klecí v chovech a v současné době reviduje všechny své právní předpisy týkající se welfare (životní pohody) zvířat. To je pro EU historická příležitost začít s ukončováním průmyslových velkochovů a také uvést naše zastaralé a nedostatečné zákony o welfare zvířat do souladu s vědeckými poznatky v této oblasti a s očekáváním občanů. Bez podpory ministrů zemědělství jednotlivých členských států to ale nepůjde.

Ke kampani za přísnější zákony EU na ochranu zvířat se připojil herec Alan Cumming. Známý aktér z filmů X-Men 2, GoldenEye (Zlaté oko) a Spy Kids (Špióni v akci) říká: „Právě teď je v sázce dobrý život miliard zvířat. EU má šanci zapsat se do historie tím, že ukončí průmyslové velkochovy. Potřebujeme však vaši pomoc. Musíme zajistit, aby se tato příležitost poskytnout zvířatům právní ochranu, kterou tak zoufale potřebují, nepromarnila. Vyzvěte svého ministra zemědělství, aby se stal hrdinou a dal zvířatům život, který stojí za to žít."

V celé EU je přibližně 300 milionů slepic, prasnic, králíků, křepelek, telat, kachen a hus celý život nebo jeho podstatnou část zbytečně zavřeno v klecích, často v holých a stísněných podmínkách s malým prostorem pro pohyb a projevy přirozeného chování. Mnohá zvířata jsou navíc mrzačena, jako například slepice, kterým jsou bolestivě zkracovány zobáky.

Je také třeba přijmout právní předpisy, které by zakázaly vývoz živých zvířat z EU. Je nadále nepřijatelné, aby miliony zvířat každoročně strádaly ve stresujících podmínkách na cestách do dalekých zemí, kde je čeká kruté zacházení a velmi často porážka bez omráčení. Nesmí se zapomenout ani na více než miliardu ryb, které každoročně tiše trpí v podmořských velkochovech v EU a naléhavě potřebují právní předpisy na ochranu před krutým zacházením zejména při usmrcování.

Zatímco některé evropské země dělají pokroky v přechodu na bezklecový chov, některé jsou podle nového žebříčku žalostně pozadu. Žádná země však není 100% bezklecová. Malta je na konci žebříčku s rekordním podílem 99 % hospodářských zvířat v klecích. Na chvostu tabulky ji následuje Estonsko s 88 % a Španělsko s 87 %. Francie na tom není o mnoho lépe s 81 %. Naopak na prvním místě se umístilo Lucembursko s pouhými 2 % zvířat v klecích, další místa obsadilo Rakousko (3 %) a Švédsko (4 %). Ovšem i v těchto zemích, kromě maličkého Lucemburska, se počet zvířat stále vězněných v krutých klecích odhaduje na stovky tisíc.

Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko, uvedla: „Umístění České republiky přesně v polovině klecového žebříčku rozhodně neodpovídá častému tvrzení zástupců agrobyznysu, že z hlediska welfare patříme ke špičce v celé EU. Naopak vypovídá o tom, že máme před sebou ještě velký kus práce.

Revize legislativy na ochranu zvířat, kterou se právě zabývá Evropská komise, je jedinečnou příležitostí, jak milionům hospodářských zvířat zajistit dobrý život a zároveň zlepšit naše zdraví, klima a životní prostředí. Je načase, aby naše zákony odrážely to, co ukazují vědecké poznatky, co si přejí občané EU a co si zaslouží zvířata – soucitný chov, který funguje v souladu s přírodou, nikoli proti ní.

Proto nutně potřebujeme, aby se náš ministr zemědělství, pan Zdeněk Nekula stal hrdinou pro hospodářská zvířata a podpořil plán Evropské komise na zákaz klecí a ochranu hospodářských zvířat před mnoha dalšími praktikami způsobujícími zbytečné utrpení."

