ČSOP: Fotovoltaické elektrárny bereme jako příležitost k podpoře biodiverzity naší krajiny

Jaroslav Řezáč 31.1.2025 08:42

místo obecných frází by jste měli předvést něco lepšího...



Mě zajímá, jak dlouho bude ten FVE potažno dočasné OZE tunel dotační mafie fungovat.







Kolik peněz můžete na dotaci získat? Základní podpora činí 35 tisíc korun. Dalších 8 tisíc korun dostanete na každý kWp instalovaného výkonu. To platí ale jen do limitu 10 kWp. Dále můžete získat příspěvek 8 tisíc korun na každý 1 kWh akumulačního systému (baterie).



Až tohle vydírání zruší, tak si můžeme podst ruce, dřív ne!



Odpovědět