Dagmar Milerová Prášková : Je konopí univerzálním zdrojem cirkulární ekonomiky? Licence | Volné dílo (public domain) Foto | 7raysmarketing / pixabay.com Konopí. Čeká ho cirkulární budoucnost? Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V Poslanecké sněmovně uspořádal klub Pirátské strany seminář o potenciálu konopí a jeho využití v nejrůznějších odvětvích. Za předpokladu překonání legislativních bariér pěstování technického konopí v Česku by tato rostlina opravdu mohla být součástí cirkulární budoucnosti a české bioekonomiky. Předně je třeba říci, že diskuze se vede o využití technického (setého) konopí. Technické konopí sice pochází ze stejné rostliny Cannabis sativa L., ale od klasické „marihuany“ (indického konopí) se liší obsahem psychoaktivní látky THC (běžný obsah 5–15 %, u technického konopí 0,2 %). Legislativa povoluje pěstování technického konopí s obsahem THC do 0,3 % pouze pro průmyslové využití. Konopné extrakty pak nesmí obsahovat THC žádné, ale musíme zde připomenout, že šlechtění rostlin je složitá věc a dosáhnout přesně stanovené hranice není proto úplně snadné. Na semináři zaznělo, že z tohoto důvodu by pak bylo vhodné zavést limity také na extrakty z konopí. Celosvětové prvenství v produkci technického konopí drží Čína, druhým největším pěstitelem na světě je Kanada. Konopí se tradičně pěstuje také ve východní Evropě: v Rumunsku, Maďarsku, na Ukrajině a v Rusku. Velkým a důležitým evropským pěstitelem je dále Francie. Nově se přidává Německo, Španělsko a ostatní země Evropské unie. V České republice se konopí pěstovalo v letech 2018/19 na ploše pouhých 470 hektarů. Produkce konopí tak v českých podmínkách zatím není konkurenceschopné, především kvůli nedostatečné technické vybavenosti a zpracovatelské kapacitě. Využití technického konopí Využití je mnoho, protože lze využít stonek, listy, květ i konopné semeno. Třetinu stonku tvoří vlákna, která jsou využívána hlavně v textilním průmyslu. Přes polovinu stonku tvoří vnitřek, takzvané pazdeří, které má dobré aseptické a izolační vlastnosti. V potravinářství (a v kosmetice) se využívá semínko, protože obsahuje kvalitní olej s optimálním poměrem omega 3 a 6 kyselin, vitamíny A, D, E a pětinu tvoří bílkoviny. Kromě konopného oleje a nejrůznějších pochutin je například vyráběno také konopné mléko. Produkty z technického konopí a konopné doplňky jsou hojně využívány v lékařství s velmi pozitivními výsledky, od léčby kožních onemocněních až po závažné choroby. Moderní využití technického konopí (Zdroj: www.eco-canna.com) Konopí u nás Moderní využití technického konopí (Zdroj: www.eco-canna.com) Jako příklad z praxe byla představena značka Bohempia, která vyrábí konopné oblečení a obuv. Hlavní výhodou konopného vlákna jsou jeho vlastnosti: je nejen antimikrobiální, ale i nejpevnější z vláken rostlinného původu, termoregulační, savé a pohlcuje 95 % UV záření. Využívání konopí v textilu zároveň značně převyšuje bavlnu, známou pro velmi negativní ekologické dopady. Pro pěstování konopí je třeba o polovinu méně vody, méně půdy a o 95 % méně hnojiv a chemických prostředků. Konopí má také 4× vyšší výtěžnost. Bohempia je jediná značka, která navíc nedováží konopí z Číny, ale z Rumunska. Konopné pazdeří se v kombinaci s různými pojidly používá při výrobě izolací ve stavebnictví, konopný beton a tvárnice se vyrábí také v Česku. Materiály z konopí nabízí společnost Mabeko. Jeden kubický metr konopného zdiva uchovává 120 kilogramů oxidu uhličitého. Konopný beton získal mezinárodní certifikát nehořlavosti, který však česká stavební legislativa neuznává. To lze zdůvodnit částečně i kvůli předsudkům, zakořeněným ve společnosti vůči konopí obecně. V Česku existuje oborový klastr CzecHemp, který má za cíl užší spolupráci mezi podnikateli, veřejným sektorem a výzkumnými i vzdělávacími institucemi. Kromě poradenství pro pěstitele se věnuje osvětě a propagaci pěstování konopí. Mezi další možné využití konopí patří například konopný papír. Ten má delší trvanlivost, dá se recyklovat a lépe se zpracovává díky menšímu obsahu ligninu. CzecHemp tvrdí, že porovnání s výrobou papíru, kde strom roste několik desetiletí, konopí vyroste za 4 měsíce (museli bychom však vzít v potaz množství vyrobeného papíru z jednoho stromu, osevní plochu konopí, a tak toto porovnání je hodně zjednodušující). Z konopí lze ovšem také vyrábět krmivo pro zvířata. Už existují technologie na výrobu konopného skla. V Česku dále působí Svaz lnu a konopí sdružující pěstitele a zpracovatele těchto plodin. Firma Inotex se pak zabývá inovacemi v textilním průmyslu, včetně využívání konopí při výrobě textilií. Je třeba překonat překážky Technické konopí a jeho využití v mnoha sektorech, stejně jako příznivé ekologické dopady značí, že tato rostlina má v cirkulární ekonomice rozhodně potenciál. Pro jeho naplnění je však nutné překonat některé překážky, od těch legislativních přes technologické a technické až po skepsi společnosti. Konopí v textilním průmyslu převyšuje využití bavlny, rozvoj konopného průmyslu by přinesl pozitivní dopady také na vznik nových pracovních míst, samozřejmě za předpokladu lokální a udržitelné produkce. Spotřebitelům je třeba dobře komunikovat přínosy konopné alternativy, protože cena udržitelných produktů bývá mnohem vyšší. reklama Dagmar Milerová Prášková Autorka je projektová manažerka Institutu cirkulární ekonomiky.

tisknout poslat

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz Dále čtěte | Miliardář, který bohatne ničením planety, přispívá na její ochranu V Rakousku uštknul chřestýš seniora, který ho vezl z Česka Znečištěné prostředí přispívá ke ztrátě vlasů

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.