Dagmar Milerová Prášková: Kritické sucho a jeho dopady na produkci potravin

Lukas Spitzer 6.5.2020 13:30

Tož to je těžká volba. Po reorganizaci zemědělství voláme biologové už desetiletí. V krajině fakt roste průser. Realizace myšlenek v tomto článku ale nemůže být provedena jen v jednom státě - v EU nejsou dotační podmínky rovné, tím bychom si produkci totálně kvůli nevyhnutelnému zdražení zařízli a přišly by dovozy. Pokud by to bylo v celé EU, tak by došlo k tomu samému, jen by se zvětšily dovozy ze zemí mimo EU.



Pokud autorka říká A, musí říkat i B. Bez masivního zdražení jídla to neje. Leda masivnějším dotováním produkce. A kde vezme ty lidi, kteří budou pracovat v zemědělství? I za současných podmínek to nikdo dělat nechce (74 % půdy se pronajímá) (Ukrajinci? Mongolové? a kdo bude dělat na polích na ukrajině a Mongolsku?).



Já jsem kvůli strašnému stavu polí, biodiverzity i krajiny stopropro. Své jehněčí, které produkuju, bych si představoval tak na 500 Kč / kg. Kedluben za 50 nejmíň (odečtu-li ztráty kvůli hrabošům a jiným vlivům).



Možná je cesta rozdělení zemědělství na hyperintenzivní, kde se nebudou brát na nic ohledy, včetně masivních hydroponií a skleníkového hospodářství a na hravé neproduktivní maloplošné zemědělství, kde bude produkce pouze byproduct krásy venkova.



Protože jinak toho, kdo myšlenky z článku aplikuje v praxi dav zlynčuje. Nikdo nechce rohlík za 20 Káčé.

Odpovědět